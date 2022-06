"El tiempo y la ley me dio la razón": Francisco García Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el tiempo y la ley le dieron la razón, tras darse a conocer que se pospuso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante dos controversias existentes; manifestó que todo se trató de dañarlo políticamente.

Al salir de las instalaciones de la Terminal Marítima de Pemex, donde participó en el día de la Marina en Ciudad Madero, el mandatario puntualizó que todo cae por su propio peso, al referirse que emprenderá acciones tras las denuncias en su contra.

"La resolución de la corte donde se da a conocer que el tiempo y la ley me dio la razón, es la controversia que se llevó a cabo contra la Cámara de Diputados, una de ellas que viene de manera favorable y una segunda controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República y el juez que ilegalmente emitió una orden de aprehensión, ambas resoluciones vienen favorables y con esto no solamente se demuestra que de alguna manera hubo una operación política muy clara y muy marcada con una mayoría en la Cámara de Diputados de Morena para intentar un desafuero", declaró el mandatario en entrevista.

García Cabeza de Vaca, manifestó en que seguirá trabajando Foto: Especial

"Y donde pues en este caso está resolución es favorable, pero también una resolución contra el juez que emitió ilegalmente por unas denuncias que fueron totalmente ilegales, fabricadas con el único propósito de dañar políticamente al gobernador de Tamaulipas", insistió Cabeza de Vaca.

García Cabeza de Vaca manifestó en que seguirá trabajando, y reiteró que todo el tema legal en su contra fue una fabricación directa del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien no dejó de calificar como un "sicario".

"Vamos a seguir trabajando y lo que quedó claro es que fue una fabricación directa de "sicario" Nieto, alguien que tarde que temprano va pagar las consecuencias por cometer muchas arbitrariedades. Nos asistió la razón, jamás titubeamos y ambas resoluciones hablan de que la última palabra la tiene el Congreso del Estado y que la orden de aprehensión es ilegal", indicó.

Sin embargo, el gobernador también reconoció que el hecho de que las resoluciones se hayan aplazado una semana, no tenga nada que ver con querer afectar "esperamos que el hecho de que se haya recorrido una semana más no sea con fines de querer afectar. El tiempo me dio la razón y todo en su momento", finalizó.

Antes de retirarse, el mandatario se dio el tiempo de saludar a trabajadores de Pemex y hasta comprar unos kilos de queso asadero y carne enchilada, así como tomarse fotos con quienes se lo pidieron.

