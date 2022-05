PRD pedirá a la FGR investigar si delincuencia organizada financió a Morena

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, anunció que él y sus contrapartes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, Jorge Romero y Rubén Moreira, que conforman la coalición legislativa “Va Por México”, presentarán nuevas denuncias contra el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, comentó que fue denunciado por los partidos y harán lo propio los coordinadores parlamentarios, que son quienes fueron señalados.

"Esto se llama apología del delito, y es castigada por la Ley Federal, es invitar a que delincan contra las y los diputados de la oposición, me preocupan sobre todo las diputadas que ven vulnerada su seguridad por estas irresponsables declaraciones de Mario Delgado".

Aseguró que además será denunciado por la Línea 12, porque él fue quien no pagó los mantenimientos y por lo tanto debe responder ante la justicia por esto.

Asimismo, hay "mucha información de financiamiento al partido que el preside por parte de fuentes de la delincuencia organizada, el tema de Tamaulipas", por lo que buscarán que la FGR investigue estos dichos para que de ser ciertos, que sea sancionado.

"A Mario Delgado le hace falta un poco leer la Constitución, el artículo 61, en su párrafo segundo es muy claro, ningún diputado puede ser reprimido, puede ser reconvenido por su forma de expresarse o de votar".

Recordó que el PRD cumplió 33 años de su fundación el pasado 5 de mayo y van a celebrar trabajando.

"Hay que celebrar que seguimos dando una lucha democrática, se creó para combatir un presidencialismo autoritario de entonces y ahora más vigente que nunca".

Finalmente, respecto a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Espinosa Cházaro comentó que con esa iniciativa pretende debilitar a las instituciones autónomas, los partidos de oposición que señalamos sus errores también somos atacados, señalados de traidores.

"Esta reforma electorera porque no es electoral, la presentan justo en el marco de una elección para tener banderas, ya que no dan resultados, no va a pasar como está, ya lo vimos con la reforma eléctrica, el PRD también presentará su propia postura, y una vez que el PAN, PRI y PRD hagamos los propio, consolidaremos una sola propuesta de cara al próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre".



