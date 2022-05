Piñatería Ramírez crea homenaje a Debanhi Escobar; piñata genera polémica en redes sociales

La Piñatería Ramírez, conocida por sus creativos productos dio de qué hablar a sus seguidores luego de que creara un homenaje a Debanhi Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril en General Escobedo, Nuevo León.

"Nuestro homenaje a Debanhi. y a todas las desaparecidas. Esto no es una guerra de hombres contra mujeres, es cuestión de como sociedad, cuidarnos unos a otros y educar correctamente a los que vienen atrás. vivimos en un país, donde encontramos mas personas muertas, que monedas tiradas en la calle y no hay JUSTICIA..ni sabemos lo que significa.#fosfofosfo" se puede leer en el texto que acompañó las 10 fotografías.

La piñata fue creada basándose en la fotografía que circuló en internet, donde la joven de 18 años se encontraba a pie de carretera portando un cubrebocas, un pantalón café, un top blanco, tenis Converse y su bolso.

En los pies de la piñata, los creadores agregaron flores azules, moradas, magenta y amarillas mientras que al fondo se puede leer un letrero con fondo negro y letras blancas y rosas en donde se exige justicia por las mujeres desaparecidas.

Las otras imágenes de la publicación fueron las de la joven que estuvieron circulando como referencia en su búsqueda y cuando fue encontrada en una cisterna en el motel Nueva Castilla.

La publicación ya acumula más de 11 mil reacciones en Facebook, la mayoría son "Me gusta", 4 mil 605 "Me encanta" y tan sólo 747 "Me enoja".

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril. | FOTO: Especial

Entre los comentarios se encuentran opiniones divididas, como quienes apoyan el homenaje y les pareció una buena acción y quienes criticaron fuertemente haber creado una piñata de un tema tan sensible.

Algunos llamaron "hipócrita" a la piñatería porque en el pasado, se han burlado del feminismo a través de sus productos: "Una piñata se usa para golpear, es un pésimo homenaje" escribió un usuario.

Y es que algunos seguidores recordaron una publicación de cuando llamaron a las feministas "femilocas" y al responder a los ataques, la Piñatería Ramírez aseguró que la usuaria que criticaba y las feministas son hipócritas.

SIGUE LEYENDO:

Código Debanhi: El protocolo que sería el legado de la joven y ayudaría evitar casos como el suyo

Credencial de Debanhi era antigua: Samuel García

Debanhi Escobar: ¿Qué ha pasado con el caso a un mes de su desaparición? Hallan nuevas pistas