6 de 6: Claudia Sheinbaum prevé que Morena arrase en las elecciones por las gubernaturas

A unos días de que se lleven a cabo elecciones estatales en el país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaumn Pardo, aseguró que Morena se va a llevar seis de seis gubernaturas en juego.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró el llamado a que sea una contienda limpia en las distintas entidades federativas.

“Nosotros creemos que son seis de seis. Ahora que estuve visitando, pues lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial”, afirmó.