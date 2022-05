¿Qué está pasando con las niñas y los niños en México? En medio de la guerra contra el crimen organizado, la violencia de género, la amenaza a la libertad de expresión y el menoscabo a las instituciones democráticas en México, nos hemos olvidado de nuestras niñas y niños.

La realidad es que a las infancias no solo les perjudican los temas de educación, matrimonio infantil, violencia familiar, maltrato, abuso sexual, y el tráfico de menores, absolutamente todos los problemas estructurales en el país, así como todas las guerras que se lidian al interior del territorio, terminan afectando directa e indirectamente a las niñas y niños en México.

Aunque es cierto que hay cuestiones que afectan de manera desproporcionada a las infancias en comparación con otros sectores poblacionales, esto ha marcado una tendencia a enfocar mayor atención y recursos a los problemas que por obviedad les atañen a las y los niños. Por ejemplo, la educación.

El Sistema de Información Legislativa registra 16 iniciativas aprobadas y publicadas en el DOF en materia de educación y cultura desde 1996 hasta 2022, enfocadas a legislar en materia educativa en pro de los derechos de las infancias, y aunque es algo positivo, no debería de representar una menor atención a otros problemas que también les afectan.

Además, todos los problemas están interrelacionados. Es decir, por más que se busque legislar en materia de educación, no será beneficioso para las infancias que residen en estados donde el poder del crimen organizado controla todo. Busquemos expandir la calidad de la educación y su cobertura al mismo tiempo que atendemos el problema de los mas de 40,000 menores de edad que fueron cooptados por el crimen organizado. Busquemos garantizar el derecho a la educación, mientras atendemos a los 3 millones de niños y niñas que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021.

Busquemos erradicar la violencia familiar ejercida contra las infancias que tiene más de 129 mil carpetas de investigación y la violencia sexual que registra la violación del 29.69% de niñas entre los 10 y 14 años, o de las 45 mil niñas que fueron madres, mientras atendemos también el sistema injusto con las y los niños indígenas, el cual le impide al 70% satisfacer sus derechos básicos de alimentación, salud y educación.

Defiendo la descentralización de la lucha por la igualdad de género de las mujeres como único actor político, porque las niñas también son víctimas de la desigualdad y violencia de género. Recordemos que no hay edad para ser víctima de feminicidio en un país que ha acumulado 29 feminicidios de niñas y adolescentes entre enero y marzo de 2022 según cifras oficiales.

No realicemos un análisis sobre las infancias en México solo una vez año (30 de abril). El gobierno y la sociedad debemos trabajar para la implementación de acciones que busquen atender de forma integral a las niñas y niños de México, sumemos esfuerzos y las voces de todas y todos para no solo garantizar su desarrollo pleno e integral como seres humanos, si no para que no se conviertan en víctimas de depredadores que les arrebatan la inocencia e incluso la vida.

Sigue leyendo:

Chico va a acampar a un club con amigos, fue al baño y ya no regresó: el caso que estremece a Perú

¿Tu hijo es generación Z o centennial? Conoce sus características