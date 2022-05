"Brincó y le pegó una mordida al cuello": Perrita pitbull defendió a su dueña de un intento de asalto

Este martes 3 de mayo una usuaria de Twitter compartió con sus contactos como su perrita pitbull la defendió de un intento de asalto.

En un hilo de dicha red social, la mujer narró que fue víctima a tres cuadras de su domicilio. Además, resaltó que al momento de la agresión ella estaba paseando a sus dos perritas de raza pitbull.

"Llegó un vato por atrás de mi y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cabron y me dijo que le diera mis cosas", escribió