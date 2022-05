Resultado de la pérdida de empleos durante la pandemia aumenta la informalidad en el Edomex: CCEM

Como consecuencia de la pandemia por COVID-19, la informalidad en el Estado de México ha avanzado de manera grave, por el número de personas que al perder su trabajo se autoemplearon o crearon un negocio con ventas a través de Internet, sin que paguen algún tipo de impuesto o permiso; situación que va a ocasionar una reducción en el Producto Interno Bruto de la Entidad (PIB), en los ingresos del estado, así como el presupuesto, aseguró Laura González.

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCEM) señaló que un reflejo de lo anterior, porque, a pesar de que el Edomex tiene más de 7.5 millones de personas ocupadas, el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suma sólo 1.6 millones; es decir el 22 por ciento.

”Nos estamos volviendo informales, en lo laboral y en la economía. El tema de los ambulantes no es nada, contra la informalidad; porque hay menos trabas”.

Destacó que no es posible que el Edomex se encuentre en cuarto lugar de afiliados al IMSS del resto de entidades del país, después de Ciudad de México, que cuenta con 3 millones 330 mil, Jalisco con un millón 884 mil y Nuevo León, con un millón 700 mil.

En entrevista puntualizó que del total de población ocupada en la entidad, la cifra global de informalidad laboral es del 56 por ciento.

El organismo indicó que estas personas, al perder su trabajo, se autoemplearon, sin que paguen algún tipo de impuesto o permiso (Foto: Especial)

Explicó que la informalidad va por dos vías, aquellos trabajadores que no tienen seguridad social y quienes no pagan ningún tipo de impuesto.

Destacó que el número de mexiquenses que están trabajando en la informalidad sigue creciendo, porque además los propietarios no tienen que enfrentar intento de extorsión, ni corrupción por parte de las autoridades que otorgan los permisos de funcionamiento.

“Muchas personas, al perder su empleo, hicieron su propia empresa, se autoemplearon o venden por redes, trabajan en la informalidad”.

“Hay una polémica respecto a si son competencia desleal, porque quien tenía una pastelería y la cerró, ahora hace pasteles en su casa, no paga renta, no paga impuestos, no paga nada. Se ahorra todo, vendiendo por redes, pero eso le pega a las pastelerías establecidas”.

Laura González explicó que aquellos emprendedores que comercializan por Internet, de manera informal no están aportando ni al PIB estatal ni a la recaudación del estado, lo que a la larga se va a traducir en menores ingresos de los gobiernos municipales y estatal para invertir en obra pública.

“Es algo gravísimo porque se está viendo como una opción para hacer negocio. ¿Quién te molesta en tu casa? No tienen supervisión de Coprefis, ni Protección Civil, ni de los municipios, que no van a verificar si tienen licencias de funcionamiento o no”.

Dijo que además a la larga se afecta también que el presupuesto estatal baje, ocasionando que no se tengan recursos suficientes para infraestructura carretera, hospitales y maestros.

Entre otros sectores, uno de los que más ha aumentado sus ventas en línea de manera informal son las boutiques, “es un fenómeno, porque ahora se puede comprar ropa en Facebook y WhatsApp”, señaló.

