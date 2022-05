Rafaguean Ecoparc Colima y matan un ciervo y un borrego

El jefe del Departamento Educativo de Ecoparc Colima, Roberto Fonseca, confirmó el asesinato de un ciervo rojo y un borrego mouflón la madrugada del viernes, cuando fue atacado a balazos el centro de conservación animal.

“El viernes al hacer el recorrido, el personal de Bienestar Animal detectó la muerte de un ciervo rojo, al hacerse se percata y se da cuenta que tiene una herida de bala. Al parecer nos rafaguearon o rafagueron algunas de nuestras especies ese día en la noche”, informó en entrevista con medios de comunicación locales.

Asimismo dio a conocer que atentaron en contra de la vida de los lobos mexicanos que tienen en el centro de conservación, ya que descubrieron que les dieron carne envenenada.

El encargado explicó que los lobos no consumieron dicha carne debido a que son muy listos y al detectar que el olor no era normal no la consumieron, lo que permitió al encargado darse cuenta.

Sin embargo reprobó este hecho y lo calificó como un atentado muy grave al recordar que los lobos mexicanos están en peligro de extinción y se encuentran prácticamente extintos en la vida silvestre.

El hecho se registró la madrugada del viernes y fue denunciado por los encargados del centro de conservación animal ante la FGE (Foto: Especial)

Por estos hechos, dijo, ya se puso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que esperan que den pronto con los responsables, mientras que ellos están realizando rondines en todos sus recintos, para verificar el bienestar de las especies que tienen a su cargo.

Fonseca detalló que el ataque armado en contra de los dos animales se dio desde el exterior del zoológico, ubicado en la zona centro de la capital del estado y no descartó que fuera parte de la violencia que vive en la entidad.

Cabe recordar que con base en la información proporcionada por el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, el municipio de Colima es donde se ha registrado el mayor número de homicidios dolosos este año.

Por su parte la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México manifestó su preocupación por los animales asesinados en un comunicado, donde refirió que los trabajadores de Ecoparc están muy asustados y temen por su vida y la de los animales.

