“En Mexico hay hospitales pero no hay médicos que los atiendan”: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, insiste en que no hay médicos especialistas en Mexico.

Al participar en la conferencia magistral “Megaproyectos de infraestructura bajo la lupa de los Derechos Humanos. La geoestrategia de la infraestructura social”, Mier Velazco dijo que debido a que se redujo la posibilidad de especialización, no existen alternativas de atención médica.

Se redujo, pues no hay médicos, no hay especialistas. ¿Saben cuantos neumólogos en plena pandemia había en nuestro país? 500. ¿Saben cuántos pediatras para atender ahora que hubiera una crisis -ojalá y no- de hepatitis aguda o atípica, cáantos? Porque se cerraron. ¿Urgenciologos? No hay. Para qué sirven hospitales con urgencias si no hay urgenciólogos”, expuso.

Dijo que para la Cuarta Transformación hay que corregir el problema de fondo en materia de salud ya que para la infraestructura que existe construida, el componente fundamental es el personal médico y la participación de comunidad.

Médicos generales no son elegibles para las plazas que anunció AMLO, asegura especialista

Es necesario asignar a los médicos a estos espacios.

“Si conocen a algún especialista díganle que están las plazas. Se ampliaron ya. Todo eso que parece que no tiene que ver con la infraestructura social básica es necesaria. Es fundamental la tríada comunidad, instalaciones y personal capacitado, en eso estamos trabajando”, dijo.

En el marco de la Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora, Ignacio Mier, también señaló que no se debe hacer caso a lo que dicen en los medios de comunicación, porque si hay hospitales pero no hay quién los atienda.

“No crean lo que están escuchando en los medios de comunicación. Se construyeron cientos de hospitales, y ustedes deben de conocernos los que tienen vecinos, familiares, paisanos en el interior del país, bien equipado con tecnología pero sin médico, sin enfermeras, vacíos”.

“Hay el caso de un hospital que tiene un tomógrafo de última generación, sólo hay tres en el país, y dicen ¿Por qué no trabaja? pues porque no hay un técnico y ¿por qué no hay técnico? porque no hay neurólogo y ¿por qué no hay? porque no hay en urgencias nadie. Y tiene todo.

En su alocución, el coordinador del grupo mayoritario en San Lázaro, afirmó que en el gobierno de la 4T, tomaron en conjunto la decisión que para abatir las desigualdades, se debe pensar en la infraestructura social básica comunitario.

Esto a partir, no sólo del componente humanista o como un elemento para reactivar la economía, también debe ser participativa y que permita mejorar las condiciones de vida de más del 50 por cierto de la población que vive en pequeñas comunidad

