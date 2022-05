Gerardo Islas da la cara y rebate a Lorenzo Córdova

El líder de Fuerza por México, Gerardo Islas respondió al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, que no se está escondiendo de la autoridad electoral. En un video, el dirigente de la agrupación, incluso aseguró que recientemente se encontró a Lorenzo Córdova en Chetumal, y tomaron fotos juntos.

“No me estoy escondiendo, si bien es cierto que desde hace más de seis meses ando en campaña recorriendo el país, en los eventos públicos-políticos que se han realizado en lo largo del país donde me he presentado para apoyar a nuestros candidatos -siempre- hay presente personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE”, dijo.