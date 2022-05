Hoy no circula 25 de mayo: ¿Qué vehículos descansan este miércoles en CDMX y Edomex?

El miércoles 25 de mayo, el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal desde las 5:00 horas hasta las 22:00 en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué vehículos no circulan?

Los autos que no podrán circular son los que en su placa tienen la terminación 3 y 4 o engomado rojo. Por su parte los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán rondar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 3 y 4 no circulan este miércoles 25 de mayo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Autos candidatos a obtener los hologramas exento y doble cero

Las CAMe dio a conocer la lista de vehículos candidatos para obtener el holograma exento y holograma doble cero.

Los autos modelo 2021 y 2022 serán candidatos para obtener el holograma doble cero. Mientras que algunas marcas y modelos eléctricos e híbridos podrán obtener el holograma de exento de la verificación vehicular.

¿Qué autos obtienen este beneficio?

De acuerdo con el documento dado a conocer por la comisión, dependiendo del tipo de marca y modelo del auto, podría obtener hasta dos veces el holograma cero, siempre y cuando correspondan a los años 2021 y 2022.

Por otro lado, también se presentan las marcas y modelos de autos híbridos y eléctricos, que podrían exentar el programa de verificación vehicular. Para ello deben de acudir a un verificentro, mediante una cita, para obtener el holograma de exento. Si quieres consultar a qué modelos de autos se hace referencia, visita este enlace.

