Mente Mujer: Mujeres de fuego, la historia de Diana, Ivonne y Eloisa

Diana Torres, bombero de la Ciudad de México, combate incendios y rescata personas atrapadas en estructuras colapsadas y vehículos colisionados. Desde hace seis años labora en el área operativa del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México.

"La carrera de bombero es muy amplia. Me gustaría especializarme en otras áreas, que no digan que por ser mujer no se puede desarrollar, que no digan que es una actitud solamente o un área de hombres".