Envenenan a 19 perros en Salamanca

De acuerdo al municipio, los primeros seis amanecieron sin vida el pasado jueves y el viernes durante el día, murieron más, contabilizando 19 perros sin vida.

Los cuerpos de los animalitos quedaron tendidos entre basura, pasto seco y arena de la zona. Entre la indignación, grupos ambientalistas y de protección animal, entre ellos, Argelia Ramírez Villafaña, representante legal de Salmantinos Unidos Por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA) lamentó los hechos, a los que calificó como un delito y una situación que no debe de estar pasando en Salamanca.

"No quiero ni pensar si algún niño por accidente ingiere lo que usaron para matar dolosamente a estos perritos, no miden las consecuencias, esto es un delito, no se puede quedar así, ya estamos investigando para la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable", denunció la protectora de animales.

Sobre la situación, el director de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses, calificó el hecho como un asesinato: "Desde la noche del jueves lamentablemente hasta ahorita tenemos un resultado aproximado de 19 perritos envenenados muertos".

Refirió que luego de que Argelia Ramírez denunció el lamentable hecho, el municipio tomó cartas en el asunto y destinó maquinaria pesada para enterrar a los 'perritos'.

"El viernes amanecieron otro tanto de perritos más y durante el día se fueron acumulando las muertes hasta llegar a 19 perritos, se brindó el apoyo a la sociedad de animalista SURBA y se hizo un agujero para enterrarlos", manifestó.

Desmintió la calcinación intencional de los perros, afirmando que los mismos dueños y los vecinos, al verlos muertos envenenados, decidieron quemar algunos de ellos para evitar la propagación de malos olores y un foco de infección.

Es totalmente reprobable este acto, está en contra de esta ley de protección animal; invitamos a la población de que tome consciencia de no hacerlo de esta manera en donde el animal sufre, en donde se crean otros problemas como malos olores, de salubridad", dijo.

A consecuencia de esto, Alejandro Meneses afirmó que se lanzarán campañas de concientización para que los salmantinos conozcan las responsabilidades y obligaciones para que se dé el buen cuidado de los animales y las condiciones de vida adecuadas en casa, con agua, sombra, alimento, vacunación y de higiene.

El municipio junto con los grupos ambientalistas y de protección animal estarán iniciando un trabajo de campo enfocado a la investigación y rastreo de él o los responsables de la masacre animal para llevarlos a la justicia y que se les aplique todo el castigo y el peso de la ley.

