Yolanda Martínez: Fiscalía de Nuevo León revela nuevos videos de la joven desaparecida; su padre asegura que no es ella

Este lunes 2 de mayo la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León presentó unos videos respecto al caso de Yolanda Martínez, joven de 26 años que lleva 32 días desaparecida.

En dicho material, revelado en conferencia de prensa, se observa a la mujer caminando por calles de la colonia Constituyentes, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En las cámaras se reportan las 10:30 de la mañana de aquel 30 de marzo, cuando Yolanda pasa por los locales de la zona.

La fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, destacó que la línea de investigación que señala que se había ido por su propia voluntad quedó descartada, por lo que ya se trabaja en más líneas de investigación.

Por su parte, Don Gerardo Martínez, padre de Yolanda descartó que la persona que se ve en los videos presentados por la fiscalía sea su hija.

“Me están mostrando videos de cámaras que son a color y que ayuda mucho, pero ya identificando a 26 personas. No es esa mi hija, no corresponde tampoco y cualquier persona que se me acerque como que sí es ya se resolvería en un laboratorio”, comentó