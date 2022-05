Salgado Macedonio denuncia contra 6 consejeros del INE por no dejarlo competir en las elecciones de 2021

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por dejarlo fuera de la contienda por la gubernatura de Guerrero en 2021.

El guerrerense también entregó al órgano legislativo un documento en apoyo a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otros aspectos, busca desaparecer al INE.

Al grito de “¡Va a caer, va a caer, el INE va a caer! acompañado de unas 500 personas que llegaron en caravana de autobuses la noche de este domingo primero de mayo provenientes de Acapulco Guerrero, y del presidente nacional des Morena, Mario Delgado, Salgado Macedonio encabezó un mitin en donde afirmó que la reforma electoral propuesta por el titular del Ejecutivo, terminará con el negocio electoral, el guerrerense fue recibido por el diputado presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Cabe destacar que la noche del domingo llegaron cerca de mil personas que instalaron un plantón y pernoctaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar el documento en el que respaldan la iniciativa presidencial y la solicitud de juicio político en contra de seis de los 11 consejeros electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Senadores echan cascarita legislativa

Se trata del consejero presidente Lorenzo Córdova; así como de Ciro Murayama, Carla Humphrey, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, bajo el argumento de que cometieron violaciones graves a principios constitucionales, entre ellos, dijo Salgado Macedonio, a la legalidad, imparcialidad y certeza al dejarlo fuera de la contienda electoral de junio de 2021, luego de que se acreditarán gastos no reportados de precampaña.

En la solicitud, pide a la Cámara de Diputados dar vista a las autoridades correspondientes de las posibles violaciones que presuntamente cometieron los consejeros electorales, a fin de que realicen las investigaciones necesarias para acreditar delitos electorales.

Afirmó que no hay elementos para que los diputados rechacen el juicio político y aseguró que va a proceder el recurso, adelantó que será un hecho sin precedentes en la historia de México.

“No hay manera de que la Cámara de Diputados diga que no, no hay manera, se vulneraron los derechos, por una falta mínima, dicen que, porque no se rindió un informe de que gasté 19 mil y tantos pesos, vean nada más, sí di mi informe, sí di mi informe, yo di mi informe a Morena, no a ellos y Morena les informe a ellos, ¡Ah! Pero dicen que fue extemporáneo el informe, pero esa no es mi culpa, yo le informé a Morena puntualmente” señaló Salgado Macedonio.