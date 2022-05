Conmemoran 30 aniversario luctuosos de Salvador Nava, luchador social de San Luis Potosí

Frente a su monumento en la Plaza de la Democracia, en la capital potosina, familiares encabezados por su viuda Conchita Calvillo, el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y decenas de navistas, fue conmemorado el 30 aniversario luctuoso del luchador social, Salvador Nava Martínez.

“Creo que su legado sirve porque aquí está y quiere seguir luchando por esa parte del pueblo que lo siguió. Su legado sigue vigente porque es un legado de honradez, de dignidad, de amor”, expresó a este reportero Conchita Calvillo viuda de Nava.

En su discurso, Conchita, conmovida, señaló que aún podía recordar y sentir su compañía. Destacó logros cívicos como la democratización de los organismos electorales y rememoró su "Marcha por la Dignidad" para luchar por la democracia para protestar por el fraude electoral.

Dijo que el doctor Nava sembró esperanza por eso terminó rodeado de amor, despertando en muchos mexicanos valores como la honestidad, la justicia, y equidad, así como a un grupo de ciudadanos comprometidos con sentido social, con cariño por su país que se atreverán a vivir la democracia.

“Estas ideas fueron el motor que movió al pueblo a caminar por nuevos senderos. Fueron ideales de vida a los que puede aspirar cualquier ciudadano que se siente libre y ojalá en la política nunca se olvide la palabra amor”, indicó.

Agradeció a los presentes el acompañamiento en el 30 aniversario luctuoso y a quienes pelearon con él, “gracias a los que se atreven a seguir luchando por la dignidad”, subrayó.

Por su parte, el ex alcalde capitalino y nieto del doctor Nava, Xavier Nava Palacios resaltó que su abuelo es un legado de democracia y de lucha, “de estar siempre de pie frente a la adversidad, frente al autoritarismo, Salvador Nava trabajó para construir un San Luis Potosí más justo, más igualitario, con participación de la gente, que la gente contara, que fuera la gente la que decidiera y no algunos cuantos”.

Nava Palacios dijo que el doctor Nava de ninguna manera estaría orgulloso de cómo se hace política en la actualidad, pues, enfatizó, “se ha lumpenizado, se ha llevado al mínimo, no hay debate político, no hay discusión, no hay análisis, pura frivolidad, eso lo ha hecho quienes están actualmente en el gobierno”.

Xavier Nava señaló que el movimiento navista sigue vivo porque son los ideales los que perduran, “porque Salvador Nava nos inculcó precisamente tratar de ver por el otro, de trabajar por la gente, sin un interés particular sino más bien el interés de todos, de construir un mejor entorno para la ciudadanía, eso se logra con trabajo, con sentimiento que es saber servir y así es como se construye un mejor México”, apuntó.

