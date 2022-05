Mamás de San Luis Potosí cantan "Cómo te extraño" de Leo Dan a sus hijos desaparecidos

Este 10 de mayo en el Centro Histórico de San Luis Potosí se vieron ambas caras de una moneda. Por un lado, madres afligidas en busca de sus seres queridos desaparecidos y por el otro festejo, alegría, comida y largas filas de comensales en espera de una mesa en los restaurantes.

Alrededor de unas 500 personas del colectivo “Voz y Dignidad”, entre ellas Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, asesinada hace casi 10 años y cuyo caso atrajo la Fiscalía General de la República (FGR) por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El contingente se reunió en la Caja del Agua, en la Calzada Guadalupe de la avenida Benito Juárez, tomaron el andador comercial Ignacio Zaragoza hasta llegar a la Plaza de Armas donde dieron una vuelta al Jardín Hidalgo, se apostaron por unos minutos frente a Palacio de Gobierno y luego realizaron un mitin en el quiosco.

Llevaron impresas las fotografías de sus seres queridos

Con una manta negra en la vanguardia con letras blancas con la leyenda: “¿Dónde están?”, el contingente con fotografías de sus familiares desparecidos lanzó varias arengas como “Porque este 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, Dónde están nuestros hijos”, “si fuera tu hijo también lo buscarías”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, “No me rendiré, no me cansaré, no descansaré hasta verte otra vez”, “Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables”, entre otras.

Una de las oradoras criticó el actuar de las autoridades para encontrar a sus seres queridos y les recordó que las camas siguen vacías y ellas continúan arañando las entrañas de la tierra para buscarlos, aunque ya muchos están en las morgues sin ser reconocidos o en fosas comunes aún sin encontrar. Ahí mismo entonaron la canción “Cómo te extraño mi amor”, del argentino Leo Dan.

Finalmente, el contingente marchó hasta la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde entregaron un pliego petitorio.

Al mismo tiempo, familiares de Zahily Guadalupe Luna Luna, de 21 años de edad, quien desapareció en Ciudad Satélite, en la capital potosina, desde el 6 de septiembre del 2021, pegaron carteles y entregaron volantes.

Piden a las autoridades regresar a los desaparecidos

La señora Amada, su joven madre, oriunda del municipio de Zaragoza, relató que su hija vino a la capital en aquel entonces en busca de trabajo acompañada de su pareja sentimental, quien nunca supo dar información fidedigna del paradero de Zahily, por lo que para la familia es el principal sospechoso.

“No tiene nada de especial, para mí no hay nada que festejar, en estos momentos me interesa buscar a mi hija”, expuso en torno al Día de la Madre.

