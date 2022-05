De Debanhi Escobar a Yolanda Martínez: ¿cuántas madres e hijas pasarán un triste 10 de mayo por la violencia?

Miles de mujeres en México no celebrarán este 10 de mayo. No tienen nada que festejar desde que la violencia les arrebató la vida a sus hijas. No existe una palabra para nombrar la pérdida de algún hijo, porque en el imaginario colectivo, lo natural es que las madres y los padres fallezcan antes.

Hoy, las progenitoras de miles de mujeres asesinadas en México opacan la celebración por el Día de la Madres, que se conmemora este martes. Tan solo de enero a abril del 2022, se reportaron mil 696 mujeres desaparecidas, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

El otro caso es el de los hijos o hijas que tampoco podrán festejar a sus madres, pues las perdieron a manos de sus padres, padrastros o alguna persona que sin tentarse el corazón, los dejó huérfanos. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en CDMX, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se registraron 232 mujeres asesinadas, de las cuales 69 eran mamás.

Este es un recuento de 4 casos de feminicidios en México durante el 2022, que por las circunstancias se convirtieron en emblemáticos. Casos que, a la vez, recuerdan que aún hay un largo camino por recorrer en nuestro país.

1. Michell Pérez Tadeo

La presentadora de televisión y modelo mexicana Michell Pérez Tadeo, conocida como Michell Simón, fue hallada muerta en la alcaldía de Tlalpan a finales de febrero.

El 3 de marzo la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el responsable de la muerte de la conductora de deportes, es Miguel ‘N’, presunto integrante de la banda criminal Unión Tepito, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva oficiosa.

Las investigaciones de las autoridades revelaron que el hombre la mató al interior de una vivienda con un “objeto cortopunzante”, luego trasladó su cadáver en un coche sedán blanco, hasta el Ajusco. En este paraje se localizó el cuerpo de la joven envuelto en sábanas del hotel Villas Patriotismo.

La joven de 29 años era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz y era madre de una pequeña de 4 años de edad.

2. María Fernanda Contreras

El caso de María Fernanda Contreras Ruíz conmocionó a la ciudadanía de Monterrey, Nuevo León, pues la joven de 27 años desapareció el pasado 3 de abril después de que supuestamente viajara de la ciudad a Apodaca, municipio al que acudiría por un automóvil; días después, su cuerpo fue hallado en un domicilio de la colonia Exhacienda Santa Rosa.

Familiares de María Fernanda señalaron las irregularidades y errores que cometió la Fiscalía durante la búsqueda de la joven, entre ellas, que liberaran al principal sospechoso de haber cometido el feminicidio por "falta de pruebas". Asimismo, acusaron que el sitio en el que fue hallado el cadáver había sido localizado cuatro días antes por su familia, pero las autoridades hicieron caso omiso hasta después.

3. Debanhi Escobar

La desaparición de Debanhi Escobar durante la madrugada del 9 de abril, fue un suceso que cimbró a la población a nivel nacional. Tras 13 días de búsqueda, finalmente fue localizado el cuerpo de la joven al interior de una cisterna detrás del Motel Nueva Castilla en Nuevo León.

La Fiscalía del Estado detalló en conferencia de prensa que derivado de los exámenes realizados al cuerpo de la joven, se determinó que murió por una contusión de cráneo, presuntamente porque habría caído a la cisterna sin percatarse de que estaba frente a ella, luego de haber caminado en la oscuridad de la noche.

Cientos de mujeres han marchado en Nuevo León, Guadalajara, Puebla, Tabasco y Ciudad de México, clamando justicia y reclamando una investigación más profunda a las autoridades.

4. Yolanda Martínez

La joven de 26 años desapareció el pasado jueves 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El día anterior a su desaparición pasó la noche en casa de su abuela, de donde salió para ir a dejar una solicitud de empleo.

El caso cobró relevancia porque mientras las autoridades concentraban todos sus esfuerzos en localizar a Debanhi, el padre de Yolanda, Gerardo Martínez, realizaba solo la búsqueda.

La tarde del pasado domingo 8 de mayo, una vecina del municipio de Juárez en Nuevo León –a unos 45 minutos de San Nicolás de los Garza– se encontraba en el monte recolectando leña, cuando un olor fétido que emanaba entre la hierba la llevó a descubrir un cuerpo en descomposición, aparentemente de una mujer.

Esta mañana, tras 38 días de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León realizó una conferencia de prensa donde Griselda Núñez Espinoza, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, dio a conocer que tanto las pertenencias, como la ropa del cuerpo hallado en Juárez, coinciden con las características del boletín de búsqueda de Yolanda, quien al igual que Michell, era madre de una niña de 4 años.

SIGUE LEYENDO

Salió a buscar trabajo y 38 días después habrían encontrado su cadáver: el caso Yolanda Martínez vuelve a sacudir NL

10 de mayo Día de la madre: ¿cómo denunciar en caso de ser despedida por estar embarazada?