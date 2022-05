“En mis tiempos libres”, asegura AMLO que apoyará al presidenciable de Morena, pero no hará campaña con él

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en sus tiempos libres, apoyará al candidato de Morena para la Presidencia de la República en 2024, pero aseguró que no hará campaña con él acudiendo a sus eventos.

Acompañado en su conferencia Mañanera de las más altas cartas de Morena para la Presidencia, como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el canciller Marcelo Ebrard, López Obrador reiteró que se acabó la época de los “tapados” y llamó a su partido a aplicar la encuesta para elegir al candidato.

“Y el que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy, en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta”, dijo el mandatario federal desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

-¿Ni los fines de semana haría campaña? -se le preguntó-

“Ni los fines de semana”, contestó.

-Pero los funcionarios lo están haciendo, Marcelo lo está haciendo -se insistió-

“Pues es que ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto. Yo creo que si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy a hacer. Son cosas distintas, una elección presidencial es distinta a la de un estado”, respondió.