López Gatell llama a no preocuparse por casos de hepatitis infantil

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a guardar la calma ante la aparición de una rara forma de hepatitis infantil relacionada con la variante Ómicron.

De visita por Morelos, el funcionario de la Secretaría de Salud, precisó que no hay evidencia alguna hasta el momento, de que se trate de una enfermedad infecciosa.

“Existen algunas hipótesis de que algunos virus de circulación común entre los humanos, en particular el adenovirus 41, pudieran contribuir a esta enfermedad, pero debemos mantener la calma porque es el momento llevamos ya un mes desde la alerta de la OMS y no parece ser una enfermedad de rápida propagación, de hecho, ni siquiera sabemos en el mundo entero si es una enfermedad que se propague, entonces hay que guardar calma”, pidió.

López-Gatell informó que se han detectado 11 casos en la Ciudad de México, Quintana Roo y los cuatro más recientes en Nuevo León, de los cuales se han descartado 7.

Comentó que, de los casos detectados, ninguno tiene relación con viajes al extranjero y que todos son “chiquitines de 16 años” que han tenido actividades convencionales solamente en el territorio nacional.

Foto: Especial

Indicó que los casos se han logrado detectar debido a la alerta epidemiológica que emitieron desde el pasado 4 de mayo.

“El sistema nacional de vigilancia epidemiológica de México está activo, emitimos una alerta, un aviso epidemiológico el pasado 4 de mayo y este aviso es el que nos ha permitido ahora identificar casos; están estos cuatro que se mencionan en el gobierno de Nuevo León, tenemos otros más hasta el momento hemos estudiado 11 casos, se han descartado ya siete como no relacionados con la definición operación de este posible brote que mayormente ha sido identificado en el Reino Unido y en algunos otros países europeos”, expuso.

Comentó que anualmente en México se presentan en promedio mil 600 casos de hepatitis de causas diversas, de los cuales, en el 40% nunca se conoce la causa porque médicamente no es posible detectar lo que la provoca.

Por ello insistió en que, el fenómeno de la hepatitis, no es inusual por lo que la población no se debe preocupar porque no hay evidencia de qué se trate de una enfermedad de rápida propagación.

dhfm

