Se requieren donadores de sangre en hospital Ángeles del Pedregal

Se necesitan donadores de sangre sin importar el tipo, de plaquetas y plasma para Alejandro Poulat Toussaint.

El paciente se encuentra en lista de espera para un trasplante de hígado, este procedimiento puede ser en cualquier momento, por lo que los se puede empezar a donar a partir de este jueves 12 de mayo.

de hoy.

La dirección para donar es: camino a Santa Teresa #1055 colonia héroes de Padierna CP10700 alcaldía magdalena contreras, directamente en el hospital Ángeles del Pedregal en el Banco de Sangre.

Algunos de los principales requisitos para donar son:

• De 18 a 65 años.

• Ayuno mínimo de 4 horas.

• No haber ingerido medicamentos 2-7 días antes.

• No haber ingerido alcohol 24 horas antes.

• No haber utilizado ningún tipo de droga.

• No haberse realizado tatuajes y perforaciones 1 año antes.

• No haber tenido cirujías en el último año.

• Mujeres que hayan tenido embarazos se excluyen de plaquetas.

