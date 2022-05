Matar periodistas es matar la libertad de expresión: arquidiócesis de San Luis Potosí

La arquidiócesis de San Luis Potosí condenó el asesinato de 11 periodistas en lo que va del 2022 en México, entre ellos Yesenia Mollinedo y Sheila García en Cosoleacaque, Veracruz, y aseguró que con ello se atenta contra la libertad de expresión y se ataca una piedra miliar en nuestro país.

El vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera, señaló que en el país la Iglesia Católica con pesar aprecia que no hay voluntad de los gobiernos para contrarrestar el asedio en contra de las y los periodistas.

“La libertad de expresión es la piedra miliar de la democracia, en una sociedad donde no puedes hablar y decir, en esa sociedad algo anda mal, las cosas se tienen que dirimir mediante el diálogo y lo que haya que saberse tiene que saberse. Jesús lo dijo en el Evangelio: No hay nada oculto que no llegue a saberse ni nada secreto que no llegue a descubrirse, para nosotros es el principio de la libre expresión”, manifestó.

La arquidiócesis de San Luis Potosí condenó el asesinato de 11 periodistas en lo que va del 2022 en México (Foto: Especial)

Priego Rivera hizo un reconocimiento a nombre de la arquidiócesis de San Luis Potosí al trabajo de periodistas y comunicadores y urgió al Estado Mexicano a garantizar las condiciones de seguridad en el ejercicio de la comunicación masiva, aunque la información que se vierta a la opinión pública no sea del agrado de la clase política o de la alta burocracia, ya que eso es parte de una sociedad democrática.

El portavoz de la Iglesia Católica potosina hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que “protejan la vida de los periodistas que es lo mismo que proteger la libertad de expresión en la sociedad”.

