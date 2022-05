¿Las redes sociales deben ser reguladas?: el tema que debe ser debatido según especialistas

Aunque reconocen que es difícil avanzar en torno a la regulación de las redes sociales e internet, especialistas en la materia, piden que se abra el debate para avanzar en el control de la difusión de fake news, violaciones a la intimidad de las personas y discursos de odio

En la mesa “La regulación de la libertad de expresión y otros derechos vinculados en el ámbito digital” del seminario Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías de la Comunicación, Hilda Nucci, especialista en temas de derecho a la información, derechos personales e internet y redes sociales, datos personales, transparencia y rendición de cuentas, planteó algunos puntos que podrían conformar una reglamentación.

Señaló que se debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión e información en el uso de las tecnologías sin que exista censura previa; se deben propiciar mecanismos de fiscalización para el respeto de los derechos humanos en la red pero no así para la regulación de contenidos y crear un modelo mixto de regulación para la salvaguarda de los derechos, sin olvidar que los derechos digitales no pueden ser sometidos al arbitrio del Estado.

Indicó que es lamentable que hoy en día, la libertad de expresión en internet o las redes sociales, no busquen la verdad, la protección de la persona humana y su dignidad, el resguardo de la intimidad y la vida privada, la no discriminación, el pluralismo informativo, la protección de menores y la incitación a la no violencia por lo que se deben buscar instrumentos que protejan a los usuarios.

“La realidad ante el manejo de estas plataformas, nos exige crear nuevas formas de protección para nuestros derechos y el ejercicio de las libertades en el ámbito digital. Ante un entorno globalizado hay que ponderar entonces, los diferentes criterios para su regulación y evitar que en el uso de ciertos derechos se deriven circunstancias abusivas que afecten tanto los derechos comunicacionales como los derechos personales”, expuso.

Piden que se respeten los derechos de la ciudadanía

Al tomar la palabra, Gabriela Villafuerte Magistrada ante la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, resaltó que en las redes sociales existen una gran capacidad de persuadir y estigmatizar en donde se pueden obtener resultados positivos pero advirtió que se pueden llegar a aspectos que desborden en violencia.

“Pero lo que vemos hoy en las redes sociales es que hay más capacidad de todas las personas, de lograr persuadir, de lograr estigmatizar, de hacer cambios reales en el comportamiento, es decir, la libertad de expresión ya no nada más es hablar y buscar, si no, lograr estas transformaciones sociales que si pueden acabar en quizá aspectos positivos, pero también pueden llevarnos a actos de violencia, y por supuesto, en esta pirámide del odio, llegar al genocidio”, comentó

Expuso que en las redes sociales se ve el discurso de odio, con los fusilamientos masivos y traiciones a la patria, entre otros, con las cuentas del servicio público desbocadas por completo, juicios sumarios, reorientación de la opinión pública; niñas, niños y adolescentes en contenidos de publicidad de partidos políticos con el riesgo de suplantaciones y el uso de las imágenes en pornografía infantil

Además de la revisión legal, la magistrada propuso caminar hacia la conciencia, la educación y a entender, y cada quien tiene que decidir si se tiene una herramienta o un arma.

Luis Miguel Carriedo Téllez, periodista especializado en el análisis de métodos y elecciones, expuso que en una revisión a los códigos penales de los 32 estados de México encontró 253 conductas relacionadas con castigar por la vía penal alguna difusión de contenidos en internet o en redes sociales.

Comentó que en todos está la preocupación de salvaguardar la libertad de expresión por lo que los contrastó con lo que dicen los estándares de los derechos humanos y ubicó al menos 4 conductas en donde hay un consenso internacional para acotar las acciones irregulares que se difunden en internet.

“Por lo tanto sería legitimo sancionarlas o acotarlas de manera seria, pero estamos hablando del tema de la pornografía infantil, o estas conductas que tienen que ver con humillar, lastimar vulnerar, imágenes intimas sobre todo de mujeres; estamos hablando de los llamados expresos al genocidio, de difundir propaganda de guerra, y estamos hablando del discurso de odio, que esto es importante, el discurso de odio”, expuso.

Resaltó que el faro guía que puede generar consenso son los derechos humanos, aunque estos no son consecuentes con las leyes que existen, y en las omisiones de regulación que se tienen, por lo que se debe dar el debate directamente vinculado con la moderación de contenidos, la regulación de plataformas, la desregulación penal de riesgos a la libertad, entre otros en los que se debe dar la mejor interpretación las autoridades y de los jueces, en favor de las y los periodistas, y de las y los ciudadanos.

Sigue leyendo:

Sigue EN VIVO el seminario Derechos vinculados a la libertad de expresión en internet y las redes sociales

Académicos reflexionan sobre la tecnología y lo derechos humanos en foro del PUDH-UNAM