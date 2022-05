Ana Martínez sobrevivió hace 10 años gracias al primer cateterismo vía femoral realizado en México

Hace 10 años el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI se convirtió en pionero de la medicina en el país al realizar el primer procedimiento percutáneo para colocar una válvula aórtica a través de un cateterismo cardiaco por vía femoral (en la pierna derecha) a la señora Ana Martínez, que en ese entonces tenía 69 años de edad.

El doctor Joel Estrada Gallegos, jefe del Servicio de Hemodinamia del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, destacó que con este método se evitó realizar una cirugía convencional, que consistía en abrir el tórax, exponer el corazón, retirar la válvula enferma y colocar una nueva de tipo artificial.

“La importancia que tiene Ana para nosotros y para la Cardiología de México es que fue la primera paciente en la que pudimos utilizar esta técnica y que 10 años después se encuentra con una válvula funcionando adecuadamente”, enfatizó.

Destacó que la diferencia fundamental en esta técnica es que no hay un evento quirúrgico como tal, no se abre el tórax de la paciente, el procedimiento es más rápido y la recuperación mucho mejor. “Actualmente tiene una vida normal, obviamente tiene limitaciones propias de su edad, pero no de la patología cardiovascular, pues está en perfectas condiciones”.

Ana Martínez mantiene una buena salud, a 10 años de la operación

FOTO: IMSS

La señora Ana Martínez solicitó atención médica en su Unidad de Medicina Familiar porque sentía molestias y dolor en el pecho que le impedían realizar sus actividades cotidianas; fue referida al Hospital General de Zona No. 32 donde le realizaron estudios y se encontró un soplo en su corazón.

Con este diagnóstico, la paciente fue enviada al área de Urgencias del Hospital de Cardiología, donde su médico tratante le informó la posibilidad de recibir un tratamiento nuevo que hasta ese momento no se había efectuado en ningún otro paciente en el Seguro Social ni en el país.

“Empezamos con los estudios y después me dijeron sí había sido candidata y que me iban a hacer el proceso, me dijeron que no era operación, que no habría herida o cortada grande, sino que sería por la pierna”, resaltó.

La señora Ana, ahora con 79 años de edad, recuerda que en el momento previo a tomar la decisión de recibir cateterismo cardiaco sentía miedo y ansiedad, pero que sin este procedimiento podían solo quedarle cinco o seis meses de vida.

“Pues yo creo que vale el arriesgue, y además ellos me dijeron que también era para que otras personas que están con problemas y que no pueden recibir la cirugía a corazón abierto, entonces eso sería maravilloso porque se les podría hacer ese tratamiento y salvar a mucha gente”, relató.

Destacó que a los pocos meses de recibir la válvula cardiaca, desaparecieron los fuertes dolores en pecho y cabeza, por lo que pudo retomar sus labores del hogar. “Me siento muy bien porque se me quitaron todas las molestias que sentía, mi cuerpo reaccionó bien y he estado muy contenta con ello, y dándole gracias al hospital y a los doctores”, enfatizó.

Mañana 11 de mayo, el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI cumple 61 años al servicio de sus derechohabientes, a quienes brinda servicios de alta especialidad y de vanguardia para enfrentar los principales problemas cardiovasculares, como ocurrió en el caso de la señora Ana.

“Es un orgullo estar en el mejor hospital de cardiología del país, formar parte de esto es una oportunidad de vida y ver todo lo que podemos hacer por nuestros pacientes es totalmente satisfactorio. Esta unidad cuenta con los recursos técnicos, materiales y capital humano para ofrecer la mejor atención cardiovascular que nuestros pacientes requieren”, afirmó el doctor Joel Estrada Gallegos.

La operación se realizó en el Centro Médico Siglo XXI

FOTO: IMSS

SEGUIR LEYENDO:

IMSS-BIENESTAR en Nayarit reporta avance de operación del 87 por ciento en hospitales y clínicas de Primer Nivel

Nacen a diario más de 4 mil niños; IMSS anuncia ampliación para atención materno-infantil

Pensión del Bienestar 2022: No pierdas tus 3 mil 850 pesos; por estás razones te lo podrían quitar