Madre de Hugo da 48 horas para que se entregue al asesino de su hijo

Tras varias horas de protesta en los carriles centrales y laterales del Periférico Norte, la madre de Hugo, el joven de 15 años que fue asesinado en una fiesta clandestina en el municipio de Jilotzingo, señaló que el gobierno del Estado de México le pidió un plazo de 48 horas para buscar al responsable y hacer justicia para su hijo.

"El gobierno se comprometió a que Hugo no sea parte de las estadísticas, de todos los homicidios y de todos los muertos que día a día hay", señaló Maureen Amaro.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Media Group, dijo que no ha podido llorar a su hijo, "les pido que me den la oportunidad de llorar a mi hijo, que detengan al asesino".

Aclaró que no están cerrando la vialidades, ya que se encuentran en la lateral, en Naucalli, en una parte de la isla.

Destacó que en los grupos de choque que enviaron había niños de 13 o 14 años, "me dio mucho miedo, pensé en que algún momento iba a morir algunos de los niños, se me hace una irresponsabilidad del gobierno y yo no puedo permitir tampoco eso".

"Estaremos aquí dándole el tiempo al gobierno de que haga su trabajo, a todas las dependencias de gobierno, los investigadores del caso me dijeron que no tenían las autorizaciones y yo les dije, yo te voy a buscar las autorizaciones personalmente al Periférico, me imagino que AMLO me las dará cuando me vea ahí en el periférico cuando me vea como una loca".

Indicó que en el velorio de su hijo hubo más de 400 jóvenes y en el velorio más de 500.

Agregó que está impresionada con el apoyo de las personas que llevaban de seis a siete horas protestando en el periférico.

"Es una vergüenza que el investigador de la Fiscalía del Estado de México que está a cargo del caso me diga Maureen no tengo todavía las autorizaciones judiciales del caso, por ese motivo necesito fue que le dije, yo necesito ayudarte para que se haga justicia y te ayudo a buscarlas, y yo creo que al único que le interesa que se haga justicia es a AMLO porque es el presidente de México".

Aseguró que se quedará hasta que le entreguen al asesino de su hijo, "nosotros vamos a darle el plazo que nos pidió la Fiscalía, 48 horas para buscarlo".

Finalmente, comentó que está impresionada de que esta noticia le haya dado vuelta al mundo, "En España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, a ningún presidente le cabe en la cabeza, de ningún país del mundo, que se haya remitido un bloqueo de tantas horas y que a nadie le importe la muerte de un niño de 15 años".

Sigue leyendo:

Nosotros queremos al asesino, no queremos nada más: madre de Hugo, joven asesinado en el Edomex

Caso Hugo Carvajal: Familiares no levantarán bloqueo en Periférico Norte hasta que se detenga a su asesino

"Iba a ser el mejor futbolista de México": el doloroso clamor de la madre de Hugo, el joven asesinado en Atizapán