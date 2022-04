"Iba a ser el mejor futbolista de México": el doloroso clamor de la madre de Hugo, el joven asesinado en Atizapán

Este martes 5 de abril se dio a conocer el caso de Hugo Carbajal, un joven de 15 años de edad que presuntamente fue asesinado durante una fiesta en límites de Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza y el municipio de Jilotzingo.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, un hombre identificado como Mauricio "M" supuestamente le estrelló una botella en la cabeza y con la misma le picó el cuello.

A través de redes sociales, amigos de Hugo aseguran que los hechos ocurrieron en un salón llamado "Imperio", el pasado sábado 2 de abril donde el cover era de 100 pesos.

Con el objetivo de que las autoridades escuchen y detengan al responsable por la muerte de Hugo, familiares y amigos salieron a las calles para gritar y exigir justicia.

Los manifestantes cerraron los carriles centrales y laterales de Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli. La protesta ya cumplió 7 horas y el tráfico es de magnitud grande.

Autoridades municipales piden evitar la zona y utilizar las vías alternas como Gustavo Baz. Los manifestantes se encuentran cerrando los carriles y en sus manos tienen unas cartulinas con la leyenda "Hermanos hasta la muerte" y "Justicia para Hugo".

"Iba a ser el mejor futbolista de México. Me mataron a mi hijo cortándole la yugular un hombre de 36 años. Él no va a ser parte de la estadística, no se confundan, me van a tener que matar, de todos modos ya me mataron al amor de mi vida", exclamó a medios Maureen Amaro Fernández, mamá del joven Hugo Carbajal