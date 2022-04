El Pleno de la Cámara de Diputados busca que edificios en México sean sustentables

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios al artículo 71 y adiciona una fracción al artículo 4 de la Ley de Vivienda para determinar la calidad de edificios sustentables para que estos sean amigables con la naturaleza.

La propuesta aprobada por unanimidad con 488 votos, señala que se promoverá la construcción de edificios sustentables y se fomentará el uso de energías renovables.

Se precisa que se entenderá como edificio sustentable a aquellas edificaciones de 4 niveles o más que estén diseñadas pensando en el efecto ecológico de todos los procesos involucrados en la construcción de un edificio habitacional, teniendo en cuenta al menos una práctica respetuosa con el medio ambiente en algunas de las etapas del proceso como son el diseño, la construcción, uso, mantenimiento, rehabilitación, demolición y reciclaje.

En sesión semipresencial, Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda, precisó que lo que se pretende es que las construcciones sean amigables con la naturaleza.

“¿A qué nos referimos? Edificios que cuenten con ahorro de agua, de luz, con sistemas que permitan que no sólo se vuelvan edificios inteligentes sino edificios ahorradores y que no estemos en la situación en la que nos encontramos hoy, donde existen edificios públicos y privados que tienen, no solamente las luces prendidas todos el tiempo y que están haciendo un gran consumo de energía eléctrica que no tienen límites y fugas , y que con el pretexto de que y tienen que ser funcionales todo el tiempo, han permanecido de esta manera”, explicó.