Vacuvochito recorre Jalisco para aplicar vacunas contra COVID-19

El automóvil más querido por los mexicanos recorre colonias de distintos municipios jaliscienses para llevar vacunas contra la COVID-19.

Con el Vacuvochito, el acercamiento del personal médico y de enfermería, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con los ciudadanos ha resultado exitoso, porque quienes no pudieron acudir a un módulo de vacunación para recibir sus dosis por estar postrados en cama, ya sea por enfermedad o por avanzada edad, logran tener una inoculación.

Las dosis de AstraZeneca se aplican a las personas sean o no derechohabientes del Seguro Social. Si las personas necesitan una primera, segunda dosis o el refuerzo, se les aplica.

María Guadalupe, de 87 años, enfermó de coronavirus con síntomas leves. Ella sufre de una dificultad para caminar, así que en su casa recibió a la enfermera y tras recibir la inyección expresó: “Me trataron muy bien. Me parece perfecto porque mucha gente no se ha vacunado porque no pueden ir a que se las apliquen”.

PLAN AMIGABLE

El Vacuvochito, único en todo el país, acude a colonias con alta densidad de población en la entidad. Se han elaborado incluso stickers para que las personas compartan por medio de sus teléfonos celulares y, de esta manera, volver todavía más amistoso el programa de vacunación.

Don Jorge vive en el tradicional Barrio de Santa Teresa, tiene 66 años. Durante la pandemia sufrió la pérdida de seres queridos por el SARS-CoV-2, pero no había acudido a aplicarse su refuerzo anti-COVID, así que cuando vio con el Vacuvochito la oportunidad de hacerlo, ni siquiera lo dudó.

“Vine a comprar al mercado y aproveché la oportunidad de vacunarme y sentirme más tranquilo para mi familia y con la gente con la que convivo”, señaló.

Hasta el próximo 30 de abril, el Vacuvochito estará recorriendo los municipios jaliscienses con mayor población para llevar las vacunas a la gente.

CAR