Hoy no circula 30 de abril: Qúe placas y autos descansan este sábado Día del Niño

Este sábado Día del niño, el programa Hoy No Circula aplicará de manera normal. Desde las 5:00 horas hasta las 22:00 en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

¿Qué vehículos no circulan?

En este día de celebración para los niños se aplicará el Hoy No Circula de la siguiente manera: los autos que no podrán circular serán todos lo que portan holograma de verificación dos (2).

Tampoco podrán circular los autos con placas foráneas, es decir los matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación. Según lo establecido por la CAME.

¿Qué autos sí circulan?

Autos con holograma '00' y '0'.

Automóviles con holograma 1 cualquier terminación de placas.

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Motocicletas.

Taxistas.

Transporte público.

Transporte de carga.

Automóviles conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Qué sanciones aplica en caso de respetar el Hoy No Circula?

De no respetar este programa puedes enfrentar una multa de 20 a 30 Unidades de Cuenta de la CDMX, es decir entre 1,509.80 y 2,264.70 pesos. Por su parte en el Estado de México la sanción será de 1,460.80.

