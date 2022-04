Reforma Electoral de AMLO debe estar alejado de los partidos políticos: Jacqueline Peschard

Luego de que esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta de Reforma electoral, misma que promete hacer valer el voto ciudadano y hacer más barata la organización de las elecciones, además de que sustituirá al INE.

Ante esto, Jacqueline Peschard, exconsejera del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que la parte de cambiar a un INE en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, no es lo importante, sino cómo se piensa la autoridad electoral.

Indicó que se tiene una autoridad electoral que está definida por su carácter autónomo, es decir, está definida, por un proceso de selección, que aun cuando los consejeros surgen de las dos terceras partes de la cámara de diputados, no hay ningún tipo de procedimiento político, no hay campañas electorales y no intervienen los partidos en ese proceso.

Agregó que, son convocatorias abiertas para quienes tienen conocimientos o habilidades en cuestiones electorales puedan plantearse en una lista, misma que es analizada donde, a través de entrevistas con un cuerpo especializado, es donde se subraya la autonomía del órgano electoral a través de un procedimiento en donde lo que se buscan son habilidades y un perfil que sea lejano a los partidos y al gobierno en turno;

"Sucede lo contrario hoy con esta futura iniciativa, donde sean nombrados a partir de listas que mandan los tres poderes, siendo así la primera forma de politizar a un órgano que debe estar alejado de los partidos y no estar sometido a una campaña electoral donde saldrán los partidos más favorecidos con más fuerza", dijo la experta.

En entrevista para Noticias de la Tarde, Peschard afirmó que esta propuesta se quiere presentar bajo la idea de que los consejeros serían elegidos por los ciudadanos; sin embargo, se olvida todo el procedimiento de una elección que es una campaña política que es de donde saldrían los partidos a favor de unos candidatos, que no surgieron de una propuesta de los ciudadanos, sino a partir de lo que digan los tres poderes,

Además, fue a través de la señal de Heraldo Media Group, exconsejera del IFE afirmó que esta idea de que surjan del voto popular, se olvida que está orientado a las propuestas que hacen los partidos políticos y en este caso serían los poderes.

