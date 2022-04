Día del Niño en México: 595 infantes han sido asesinados en el primer trimestre de 2022, revela Save The Children

En el marco de las celebraciones del Día de la Niña y el Niño este próximo 30 de abril, Save the Children en México hace un llamado al gobierno y la sociedad para detener la violencia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

De acuerdo con datos oficiales, en 2021 cada día 7 niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física, esto sin contar los múltiples casos que no son identificados ni denunciados. Para 2022, tan solo en el primer trimestre se han registrado 595 homicidios de niñas y niños y un aumento del 83.52% de reportes de violencia familiar con respecto del año 2015 (233, 978 en total).

En el caso particular de las niñas y adolescentes se suma la violencia por razones de género, quienes se encuentran más vulnerables a vivir agresiones sexuales, inseguridad financiera, abuso emocional o ser víctimas de delitos como la explotación sexual y la trata de personas, delito del que fueron rescatadas en el 2021 al menos 259 niñas entre 12 y 14 años de edad. La máxima expresión de esta violencia de género se encuentra en los feminicidios en donde tan solo en 2021 en promedio se cometieron cada mes 9 feminicidios de niñas, niños y adolescentes.

“México está en deuda con las niñas, niños y adolescentes. La normalización cultural de la violencia sistémica en su contexto familiar, escolar y comunitario está cobrando sus vidas y les está haciendo vivir situaciones que ninguna persona, pero especialmente ninguna niña, niño o adolescente, le corresponde vivir. Qué queda para celebrar este Día del niño y de la niña en nuestro país, cuando su derecho más fundamental, su derecho a la vida, no está siendo garantizado ni protegido” indicó Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México.

Este no es el único derecho que no se le ha garantizado a la niñez. Se estima que antes de la pandemia el 60% de las niñas, niños y adolescentes no contaba con acceso a la seguridad social. Otra situación que deja en evidencia la debilidad institucional y la violación a los derechos de la niñez es el trabajo infantil, que en los últimos 5 años ha afectado hasta a 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, al tener que realizar actividades peligrosas y prohibidas por la ley, y/o que ni siquiera han contado con la edad mínima para ejercer un trabajo.

Adicionalmente, la niñez migrante también ha sido afectada. Durante 2021 llegaron al país más de 75,500 niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular y en condiciones de inseguridad que han puesto en riesgo su vida, integridad y libertad. Esto, particularmente por el uso de la fuerza militar en acciones de control migratorio, que les ha forzado a tomar rutas más peligrosas y con mayor presencia de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, al narcotráfico, al secuestro, extorsión, entre otros.

“Todas estas situaciones no solo violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que además no les permiten vivir su niñez a plenitud. No existe el contexto o el espacio para que puedan imaginar y poner en marcha sus capacidades de crear, jugar y construir. Se les repite, a través de acciones, que sus sueños están coartados y que su vida no la construyen ellas y ellos, sino alguien más. Que su vida estará marcada por la violencia, golpes y abusos, o que sólo vinieron a este mundo a producir, a costa de lo que sea”, enfatizó Nancy Ramírez

Para que cada niña, niño o adolescente, desde su diversidad, pueda vivir su etapa de vida y ejercer sus derechos, se requiere de la participación y compromiso de todos los sectores institucionales y las personas, especialmente del Estado, en este sentido, la política de austeridad ha dejado a numerosas Secretarías y dependencias sin recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para desempeñar funciones de gobierno fundamentales para la garantía y la protección de los derechos en el país.

“Si no se generan las políticas con presupuesto suficiente para su implementación, y si como sociedad no hacemos un cambio cultural que fomente la voz y participación de las niñas, niños y adolescentes, no podremos lograr el México que imaginan y tienen derecho a vivir” puntualizó Nancy Ramírez.

Es este sentido Save the Children hace un llamado al gobierno y la sociedad para responder a la complejidad del contexto actual a través de acciones fundamentales como:

Generar e implementar un Programa de Emergencia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todas las formas de Violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

Fortalecer urgentemente los sistemas integrales de protección a niñas, niños y adolescentes y las capacidades institucionales de las Fiscalías Generales, de los Ministerios Públicos y de las Procuradurías de Protección de la Niñez, para gestionar coordinada y eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez integrando la perspectiva de género;

Garantizar la pronta impartición de justicia de todos los casos de niñas, niños y adolescentes que han sido afectados por la violencia, los matrimonios forzados, desaparecidos o asesinados;

Establecer medidas para garantizar la no repetición de graves violaciones a derechos humanos;

Mejorar la capacidad de las instituciones públicas para identificar y atender casos de riesgos para niñas y niños en sus entornos familiares y comunitarios, establecer medidas alternativas de cuidados, trabajar con las familias para lograr la reintegración, y garantizar efectividad en la restitución de derechos que les hayan sido vulnerados;

Definir e implementar estrategias de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia: fortalecimiento familiar; erradicación de roles y estereotipos de género que limitan su desarrollo, promoción de la crianza con ternura, resolución pacífica de los conflictos y la construcción de una cultura de igualdad y paz; campañas de comunicación que visibilicen la situación y generen consciencia y transformación de las prácticas y actitudes patriarcales que violentan a las niñas, niños y mujeres; garantizar un entorno familiar y comunitario propicio para la protección, bienestar y desarrollo de la niñez, lo que implica estrategias de combate a la pobreza.

Involucrar a la sociedad y a los medios de comunicación en estas acciones, para evitar que la violencia contra la niñez siga normalizándose;

Implementar una política nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, la cual incluya acciones puntuales que atiendan sus causas estructurales, a fin de lograr su desaparición para 2025 y una mejora en la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes.

Save the Children celebra reforma que sanciona las uniones forzadas en México

Save the Children celebra las recientes reformas que aprobó la Cámara de Diputados al Código Penal Federal, en donde se establece como delito de cohabitación forzada cuando se obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, a unirse de manera informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Las penas a las personas responsables del delito van entre los 8 y 15 años de prisión, así como mil y 2 mil 500 días de multa. Esta reforma ya fue enviada a la Cámara de Senadores para su dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación.

Las uniones o matrimonios infantiles forzados son arreglos de violencia adulta pues involucra que no haya consentimiento pleno y libre de al menos una o uno de los contrayentes, o se limite la capacidad de separarse o poner fin a la unión, debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar. Este tipo de matrimonios y uniones se consideran como una modalidad de trata de personas y puede presentarse: i) con fines serviles; ii) de intercambio o compensación; iii) como obligación de un niña, niño o adolescente viudo o viuda a casarse con algún familiar de su difunta pareja; iv) cuando se perdona la sanción penal a un violador casándose con la víctima; v) de venta para que las familias obtengan un beneficio económico.

“En México 1 de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o unidas informalmente. Es muy importante poder diferenciar las causas y tipos del matrimonio infantil porque el espectro de lo que significa es amplio y las causas son diversas. Pero cuando se obliga a una niña o niño a unirse con otra persona están ejerciendo violencia y coartando su libertad, y se deben tomar acciones contundentes” afirmó Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.

En el año 2019 gracias al impulso de Save the Children se reformó el Código Civil Federal para elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio y eliminar las dispensas que permitían que menores de edad pudieran casarse. El mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció para mantener los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin otorgar dispensas, esto representando una medida constitucionalmente válida, eficaz y razonable para la protección de los derechos de la niñez y su interés superior.

Gracias a estas reformas y cambios en legislaciones estatales, los registros civiles o familiares ya no tienen la posibilidad de celebrar matrimonios en donde al menos una o uno de los contrayentes es menor de edad.

“A pesar de los avances, las uniones de hecho o informales siguen sucediendo y lo más preocupante es cuando se trata de uniones forzadas. En los últimos años a través de diversos medios de comunicación y redes sociales se ha reportado casos de ventas o intercambios de niñas o adolescentes de 15 años de edad. Sin duda las reformas deben ser complementadas con mecanismos y políticas en materia de prevención y atención de la violencia de género, además de acciones que permitan un cambio cultural profundo sobre la unión entre dos personas. Ya no podemos seguir asumiendo que las niñas y mujeres, sobre todo, tienen más valor en la sociedad por estar unidas con una pareja”, puntualizó Menéndez Carbajal.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cataloga como delito de trata los matrimonios forzados y establece penas al respecto, así como medidas de reparación. Con estos cambios se reformaría el Código Penal Federal para establecerlo como un delito, promoviendo que los estados hagan un esfuerzo por armonizar su código con el federal.

Actualmente la organización impulsa la campaña #SerNiña de la mano de las cantantes Ha*Ash, con la cual trabaja en las causas estructurales del matrimonio infantil y las uniones forzadas, impulsando programas que apuestan por la difusión de derechos, cuestionamiento de normas de género y protección de niñas que pudieran estar en riesgo frente a esta situación.

