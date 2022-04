AIFA no detonará desarrollo económico en zonas aledañas: Vargas del Villar

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como polo de desarrollo económico para los municipios del Estado de México que lo rodean, no es viable debido a que se trata de un proyecto que no funciona, aseguró el diputado local, Enrique Vargas del Villar.

En entrevista consideró que el AIFA será considerado como el error más grande de un gobierno federal en la historia; ya que, para poder tener un aeropuerto a la altura del país, se requerirán otros 10 años más.

Destacó que si actualmente los empresarios no quieren invertir en los locales ubicados al interior del aeropuerto, como comercios y restaurantes, menos lo van a hacer en las zonas aledañas.

“Siempre se tiene la idea de que alrededor de un polo de desarrollo aumenta la plusvalía, no creo que se dé, porque si no se rentan los restaurantes y locales dentro del AIFA, imagínense alrededor; estamos en una época delicada en el país”.

El legislador aseguró que el AIFA será considerado como el error más grande de un gobierno federal en la historia (Foto: Leticia Ríos)

“Las aerolíneas tanto mexicanas, como internacionales, no quieren ir para allá, porque les cuesta más el seguro, el aterrizar en el AIFA, entre otras cosas. Entonces, a las empresas no les da y los seguros no quieren asegurarlas por cierto riesgo que hay”.

El expresidente de Huixquilucan señaló que la situación actual de incertidumbre en el país, ocasionada por las medidas adoptadas del gobierno federal, está provocando que los empresarios no quieran invertir en el país, porque no tienen confianza, están esperando a ver qué pasa en los dos años que le restan a la actual administración, para después decidir sobre nuevos proyectos.

Destacó que el gobierno federal toma medidas basadas en caprichos; como la cancelación de la primera obra del aeropuerto en Texcoco, por lo que se tuvieron que pagar 300 mil millones de pesos, de recursos de todos los mexicanos.

Vargas Del Villar dijo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, tendría que cerrar para que el AIFA funcione, lo que no se puede hacer, porque el primero tiene 90 posiciones, frente a 18 de las nuevas instalaciones en Santa Lucía.

El legislador local señaló que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional seguirá trabajando para que México salga adelante, con desarrollo y riqueza para la gente, para que los jóvenes puedan ganar 15 mil pesos mensuales y no se tengan que conformar con recibir 2 mil pesos.

