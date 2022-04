Feministas colimenses se manifestaron contra feminicidios como el de Debanhi

Cientos de mujeres, niñas, niños y algunos hombres marcharon esta noche por las calles de Colima para exigir un alto a las desapariciones y los feminicidios en el estado y el país.

Además tuvo un especial énfasis el caso de Debanhi Escobar, de 18 años de edad, quien después de permanecer desaparecida 13 días, fue encontrada muerta en la cisterna de un motel en Nuevo León, por lo que también exigieron justicia.

Esta marcha, denominada “Por ti, por mí, por todas”, convocada por la Red de Desaparecidos de Colima a la que se unieron varios colectivos feministas, partió del parque de La Piedra Lisa y continuó por la calzada Pedro A. Galván y la calle Madero, hasta el Palacio Municipal.

Al grito de “No se cayó, fue feminicidio”, las mujeres expresaron su hartazgo por la gran cantidad de feminicidios que se cometen, sin que las autoridades logren hacer algo para frenar este delito.

A través de pancartas, las participantes realizaron diversas consignas, como “Alto a los feminicidios en el estado de Colima”, “Basta, no más desaparecidos”, “Ser mujer nos está costando la vida”, entre otras, además de exponer fotos de personas desaparecidas.

Después de dar la vuelta a la plaza Liberación, las manifestantes se sentaron en el exterior del Palacio de Gobierno, donde iluminaron la banqueta con encendedores, para posteriormente guardar un minuto de silencio por todas las víctimas y dar lectura a sus consignas.

“Hoy yo estoy aquí, pero no están las desaparecidas, las 16 y 49 asesinadas en el estado en los últimos 3 meses. Hoy estoy aquí, pero no sé por cuánto tiempo, ante un gobierno indolente y la violencia creciente. Hoy todas estamos aquí, porque no queremos ser una cifra más, que se dé un carpetazo y ya está y dicen que nos caímos en un lugar”.

La manifestación terminó al grito de “Debanhi, Debanhi” y otras consignas, así como un performance con una de las participantes pintada de rojo como sangre y tendida en el piso, representando a las mujeres asesinadas.

