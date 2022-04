Uso de cubrebocas se mantendrá en Jalisco reitera el gobernador Enrique Alfaro

En Jalisco se mantendrá la medida sanitaria del uso del cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19, esto pese a lo dicho por el subsecretario de salud federal, Hugo López Gatell de que ya es prescindible en medio de la pandemia que aún no termina en el país causada por este virus.

Así lo confirmó el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que a lo largo de dos años que se está haciendo frente a esta enfermedad, Jalisco ha mantenido una política sanitaria independiente a la marcada por las autoridades federales con resultados estadísticos de menor número de contagios por lo que este aditamento, seguirá siendo parte del atuendo de los jaliscienses.

“Durante dos años lo que haya dicho López Gatell me parece que queda para el juicio de la historia, nosotros aquí seguimos con nuestra estrategia y en Jalisco seguiremos usando el cubrebocas hasta en tanto no tengamos la certeza de que el riesgo sea eliminado y que no existe la posibilidad de un rebrote y creo que mientras eso no suceda creo que más vale prevenir que lamentar”.