Debanhi Escobar: los cabos sueltos del caso a 2 días de la confirmación de su muerte

El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado el viernes en la madrugada dentro de una cisterna cerca del Motel Nueva Castilla y el hallazgo fue confirmado por su papá, Mario Escobar, quien fue captado en el momento en que reclamó a los agentes de la Fiscalía General de Nuevo León, quienes a pesar de haber revisado el lugar por 13 días, no se percataron que la chica de 18 años estaba cerca del lugar.

Las especulaciones y las teorías sobre la muerte de Debanhi comenzaron a surgir, empezando con sus padres, quienes afirman que su hija fue asesinada, aunque oficialmente las autoridades solo se han limitado a informar la causa de muerte que tuvo la joven, producto de una “contusión profunda del cráneo”.

Por lo anterior, Mario Escobar presentó un recurso legal para que el caso de la muerte de su hija siga abierto, ya que aseveró se han presentado varias irregularidades en las indagatorias. El primero de ellos por la causa de muerte Debanhi, por lo que su padre solicitará una segunda autopsia que revele más detalles sobre el deceso.

Omar Tamez, representante de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), ofreció su apoyo a la familia de Debanhi, quien insite en que existe una presunta evidencia de abuso sexual que habría sufrido la adolescente previo a su asesinato, misma que alistan dar a conocer en los próximos días tras realizar la segunda autopsia”.

“Hay un abuso sexual, es algo delicado, pero como comento, lo vamos a dar por cierto en el segundo peritaje. Esperemos no dilatarnos en el transcurso de la semana para que se tenga la información”.

Mario Escobar afirmó que se equivocó al confiar en la Fiscalía del Estado y estaba molesto por ello. Informó que jamás le pasaron los tomos de los avances de las pesquisas a pesar de que tenía derecho como víctima de saber los hechos.

“Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia. ¿En qué momento supieron? No nos informaron. ¿A quiénes informaron? Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos”, acotó Mario Escobar.