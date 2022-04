Caso Debanhi Escobar: jóvenes en Yucatán piden justicia

Feministas yucatecas se sumaron a la movilización nacional en la que se exige justicia por la muerte de la joven Debanhi Escobar y por todas las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en la entidad y en México.

La protesta fue convocada en la Plaza Grande del Centro Histórico desde donde hicieron un llamado a las autoridades a frenar la ola de violencia feminicida que azota al país.

“Nuestras desapariciones no son casos aislados, no es porque estábamos solas, ni porque nuestras amigas nos abandonaron, no es por cómo íbamos vestidas ni por la hora, lo que está ocurriendo es violencia estructural que tiene que ver con la inseguridad del país, el narcotráfico, con un problema que nos atraviesa de diferentes maneras”, declaró la activista feminista Rosa Elena Cruz Pech.