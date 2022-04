Pese a acuerdo entre Texas y Tamaulipas, revisiones en la frontera no ha cambiado: Amotac

Luego de varias semanas en las que se endureció la revisión de los camiones de carga en los cruces fronterizos hacia Texas, lo que representó pérdidas millonarias para el comercio bilateral, recientemente los gobernadores, de Texas Greg Abbot y de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, firmaron un acuerdo de colaboración para aumentar la seguridad en la frontera.

Con esta medida se espera dar fin a las revisiones exhaustivas que generaban retrasos en las entregas y por ende pérdidas de productos y recursos.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group, el dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Rafael Ortiz Pacheco, habló sobre las afectaciones que han padecido ante esta revisión de camiones en Texas y pidió que se hagan reglas espejo pues mientras a los transportistas estadounidenses se les da todas las facilidades al ingresar a México, a los camioneros mexicanos se les hace miles de revisiones.

Pese al acuerdo al que llegaron los gobiernos de Texas y Tamaulipas, el dirigente de la Amotac, aseguró que la situación no ha cambiado mucho, sino es que en nada, pues dijo que los gobernantes solo hacen su trabajo de palabra, pero en la operación

Al respecto el dirigente de la alianza mexicana de transportistas señaló que pese al acuerdo de los mandatarios, en realidad no ha cambiado en gran cosa, sino es que nada, pues dijo:

“Ellos hacen su trabajo de palabra, lo real lo vivimos nosotros y sigue siendo un gran problema en las fronteras sobre todo en la de Texas”, acusó.

Debido a esta situación, Rafael Ortiz Pacheco, señaló que el sector está pensando seriamente en buscar otra alternativa, pues no pueden permitirse perder tanto tiempo en una revisión, no es viable, señaló.

Qué reglas sean espejo y haya piso parejo

Rafael Ortiz Pacheco, denunció que es muy triste que a pesar de que se hagan actor y reglamentaciones, estas disposiciones no aplican por igual a los transportistas estadounidense, pues señaló que “es triste ver como piden y piden, pero no dan, no informan bien al transportistas, generando pérdidas de hasta 8 millones de dólares al día”,

Cuestionado sobre una posible solución al problema, el dirigente de la Amotac, indicó que el primer paso real sería hacer reglas espejo, pues denunció que mientras a los transportistas mexicanos se les hace miles de revisiones, a su contraparte estadounidense se les da todas las facilidades.

Aseguró que desearía que los transportistas americanos sean quienes concluyan con la entrega de productos y sean ellos los que se den cuenta de las graves afectaciones que se están generando por estas medidas.

