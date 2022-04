INE debe dejar confrontación y actuar, asegura ex consejera electoral Pamela San Martín

El Instituto Nacional Electoral debe hacer una autocrítica y evitar continuar con la confrontación que tiene con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó la ex consejera electoral, Pamela San Martín.

Expuso que, en el juego de acusaciones, no se debe continuar en el juego porque el país y la ciudadanía son los más afectados.

“Es que, si queremos superar el problema tenemos que reconocerlo, y reconocerlo no solamente, es decir, el presidente es lo más malo del mundo mundial, es reconocer que es lo que estoy haciendo mal, pero también hacer una autocrítica de qué está pasando y cómo se está reaccionando a esto porque si no desescamamos el conflicto, el problema es que nadie sale bien; el país no sale beneficiado; el cumplimiento de la Constitución no sale beneficiado”, comentó.

Durante su participación en la mesa 4 “Autonomías, Razones y condiciones” del seminario “Los desafíos de la Democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977”, la ahora especialista en temas políticos expresó que, más que hablar el INE tiene que actuar para evitar la confrontación.

“El INE no tiene que equilibrar tiene que actuar; en autonomía en el ejercicio de sus funciones. Si estamos criticando la forma en que el presidente de la República se refiere al INE, la respuesta no puede ser en los mismos términos, no puede ser con los mismos calificativos. Ese no es el camino, la provocación, me parece que no es el camino”, aseguró.

Sobre la Reforma Electoral dijo qué hay que esperar cómo la plantea el Gobierno Federal de manera oficial, porque desde 2018 se ha hablado de cientos de ocurrencias, pero hasta el momento no hay nada formal, en algo qué hay muchas interrogantes.

“¿Me gustan las propuestas que dicen? No, digamos van a escoger a los consejeros por voto popular, ¿Quién va a organizar esa elección? ¿Cómo se va a hacer campaña? Hay una cantidad de preguntas que saldrían, pero no tenemos la reforma. Hemos tenido 47 mil ocurrencias del 18 para acá, diciendo que eso va a venir en la reforma y no lo sabemos; ¿discutámoslo cuando lo tengamos?, dijo.

dhfm

