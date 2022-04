"Ya no hay distinción de sexo": Niños y mujeres se suman a la delincuencia en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que hay un aumento de menores de edad y mujeres participando en actos delincuenciales por lo que se generarán reforzamiento en estrategias preventivas.

El mandatario estatal aseveró que “lamentamos mucho y vemos con preocupación la participación de menores de edad en asuntos delincuenciales y el involucramiento de más mujeres. Es un tema que debemos de resolver, salvando a nuestra sociedad”.

Por ello, comentó que a través de diversos programas en distintas dependencias se han generado programas para la prevención, además de que se continúa con el reforzamiento de los operativos de vigilancia en la entidad.

Barbosa reconoció la participación de niños y mujeres en el crimen organizado

FOTO: Claudia Espinoza

Además, comentó que esta problemática tiene que ver con las crisis económicas, la falta de empleo y de oportunidades, por lo que la administración estatal busca que las personas cuenten con oportunidades de trabajo.

Barbosa indicó que de forma desafortunada “se involucran ya todo tipo de personas, ya no hay distinción de sexo ni de edades en los temas delincuenciales pero, repito, no nos va a rebasar la delincuencia, no nos ha rebasado. Las fuerzas del orden del estado tienen mayor poder que cualquier grupo criminal”.

Por Claudia Espinoza

SEGUIR LEYENDO:

Suman 6 mil menores contagiados de Covid-19 en Puebla durante pandemia

Miguel Barbosa implementará estrategia integral para contrarrestar inseguridad en Puebla

AMLO anuncia gira a Centroamérica y Cuba del 5 al 9 de mayo