Pide Gutiérrez Luna a IP “prudencia” y asumir reglas de autoabasto eléctrico; están en la ilegalidad, advierte

Al arribar a Veracruz junto a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, llamó a los dueños de empresas que operan con auto abasto eléctrico, como Iberdrola, a que asuman las nuevas reglas en el sector en México, pues advirtió que ese esquema es ilegal y podría tener consecuencias penales.

En una breve entrevista con El Heraldo de México a su llegada este jueves al Hotel Emporio de Veracruz, dijo que la IP debe ser “prudente” y atender el llamado al diálogo que les lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador para llegar a un acuerdo con el gobierno federal; respaldó que el Ejecutivo estaría en su derecho de proceder legalmente si los empresarios se niegan.

-¿Cómo ve el llamado del presidente a los empresarios que tienen operaciones con autoabasto de electricidad a que se sienten a la mesa de negociación o podrían haber denuncias penales? -se le preguntó-

“Un fraude a la ley en perjuicio de los mexicanos no se puede permitir. El tema del autoabasto se ha distorsionado para generar un mercado alterno de electricidad, lo cual no se puede dar en México, no está permitido y es violar la ley.

“Yo creo que es muy sensato lo que está haciendo el presidente al llamar a los empresarios a que se siente a comentar ese tema, creo que está yendo por la ruta correcta del poder sobre la mesa las condiciones para que se dé (el diálogo). Ahora, yo creo que debe haber prudencia entre los empresarios para entender esta nueva realidad y adaptarse a ella”, contestó.

También señaló que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) más la recién aprobada Ley Minera el sector energético en el país está “blindado”.

“El presidente (López Obrador) se refiere a que la Suprema Corte validó algunos temas que están en la LIE y que eran de interés, en este, digamos, transición para hacer más asequible el precio de la energía a todos y que pueda participar la CFE con las hidroeléctricas, el tema del despacho, también, el tema de los contratos legados más la reforma que hicimos a la Ley Minera sobre el litio de alguna manera blindan la ruta, que era la que se pretendía, ya con esta validación del contenido de la LIE más la aprobación de la Ley Minera, vamos en esa ruta”, respondió.

Sobre la confrontación en el Congreso tras la discusión de la fallida reforma constitucional en materia eléctrica que propuso el Ejecutivo federal, y la decisión de Morena y aliados de exhibir que legisladores del PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra, Gutiérrez Luna desechó la acusación de la oposición de haber una campaña de acoso en su contra.

“Hubo una votación, que toda la ciudadanía vio, que todo el pueblo vio, que está en los tableros que tú conoces, que todos conocen y una posición política del bloque mayoritario de Morena, PT y el Verde que es difundir cuál fue la votación. A mí me parece que eso no tiene que, de alguna manera, verse mal porque finalmente los representantes populares tenemos una responsabilidad frente al pueblo, nuestras actuaciones son públicas y ahí están las votaciones.

“En ese contexto, se da un debate público post a la votación del domingo y es en el momento que nos encontramos. Cada quien debe asumir sus responsabilidades, como se vota de una forma o de otra”, dijo.

SSB

SIGUE LEYENDO

Sergio Gutiérrez Luna pide evitar confrontaciones en la Cámara de Diputados por la reforma eléctrica

La ciudadanía debe evaluar y dimensionar lo que va a votar cada diputado en la Reforma Eléctrica: Sergio Gutiérrez

Sergio Gutiérrez Luna pide nuevamente renuncia de Lorenzo Córdova