Administración anterior de Cuautitlán Izcalli deja Centro de Monitoreo C4 en estado de abandono

El centro de Mando C4 de Cuautitlán Izcalli fue encontrado casi en desuso, en un estado de abandono por parte de la administración anterior, solo funcionaban el 40 por ciento de las cámaras, es decir, 200 de las 590 que operan aseguró el Comisario Municipal, Mario Alfredo López Muñoz.

Luego de que Cuautitlán Izcalli se colocó como la cuarta ciudad del país con índices más altos en percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI, el comisario señaló que encontró una corporación policiaca rezagada, con un déficit de más de mil policías; mientras que los 960 elementos que se tienen no han sido actualizados, no tenían capacitación y no habían presentado sus exámenes de confianza.

Dijo que a pesar de que existen equipos y tecnología, como en el C4, estos estaban subutilizados.

“Encontramos equipos en desuso, aquí no teníamos ni alumbrado funcionando, en un estado de abandono; con la reingeniería que se hizo se están actualizando, se han generado licencias y capacitaciones”.

El comisario destacó que actualmente se tiene cubierto el 90 por ciento del municipio con las cámaras de videovigilancia del C4 que están ubicadas estratégicamente como entradas y salidas del municipio, en colindancias con otros municipios, sobre la autopista México-Querétaro y en zonas de comercios; para dar seguimientos virtuales, una vez detectadas algunas alertas.

Destacó que faltan como mínimo el doble de cámaras de videovigilancia en el municipio para poder atender más rápido las emergencias registradas.

Dijo que, además se cuenta con cuatro drones de alta gama, que permiten un tiempo de respuesta de 3 a 5 minutos en reportes de emergencia, los cuales, tampoco se utilizaban.

La encuesta de marzo de INEGI, arrojó que el 89.5 por ciento de la población de Cuautitlán Izcalli consideró que es inseguro vivir en el municipio; a lo que el comisario señaló que no es una cifra que haya surgido de la noche a la mañana.

“Esta percepción evidentemente no se da de enero a febrero, este porcentaje es una curva que ha ido en ascenso a lo largo del tiempo, podemos hablar de años hacia atrás, sin que sea una justificación, de administraciones anteriores y eventos muy específicos que han marcado la percepción de inseguridad en el municipio, como el caso Octavio Ocaña”.

“Queremos llegar a estabilizarla, con las acciones, operativos, capacitación y exámenes de confianza a los policías que se están haciendo”.

El comisario puntualizó que se tienen 14 puntos rojos en comunidades como Tepojaco, Santa María las Torres, Colinas donde la constante son los robo Oxxos; en Santa Barbara con mayor incidencia en robo de vehículos y en Infonavit donde se registran robo a transeúntes y narcomenudeo.

En robo a vehículos, señaló que cuando se recibió la administración registraban entre 11 y 17 por día; actualmente ha bajo la incidencia a entre uno a cuatro diarios en promedio.

Destacó que la mayoría de las personas que se dedican a este delito no son de Cuautitlán Izcalli, por lo que, se han establecido vínculos con otros municipios, para trabajar de manera coordinada.

Precisó que ayer se recibieron seis reportes de robo de vehículos, de los cuales, se recuperaron cinco, pero lamentablemente los ciudadanos una vez que tienen su unidad, ya no quieren reportar; lo mismo pasa con el transporte de carga.

