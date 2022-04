Qué es la poliana, juego inventado en las cárceles de México y encontrado en edificio ocupado por encapuchadas

Este miércoles 20 de abril autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizaron un recorrido por la recién recuperada "Okupa Cuba". La sede ubicada en el Centro Histórico fue tomada por un grupo de mujeres durante más de 19 meses, esto en protesta por la violencia de género, feminicidios y desapariciones en México.

Durante la revisión en el inmueble se encontraron murales, pintas, cuadros intervenidos, un altar a la Santa Muerte y hasta una poliana, un juego bastante popular en la Ciudad de México, específicamente en las cárceles de la capital.

Algunos dicen que este juego nació en las entrañas del Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvieron personajes como José Revueltas, Siqueiros y Juan Gabriel. Otros aseguran que fue en la prisión de Santa Martha Acatitla, al oriente de la CDMX, donde policías y reos jugaban para pasar el rato. Incluso, otros le ven parecido al juego prehispánico patolli.

Lo único certero es que se perfeccionó tras las rejas. La estructura del tablero tiene un simbolísmo bastante interesante, ya que refleja la arquitectura de las prisiones, las celdas, las estancias y el castigo. Se dice que las fichas representan a los reos y los dados son las herramientas que te ayudarán a encontrar tu libertad.

La poleana llegó a las calles de Tepito cuando los convictos salían de la cárcel y lo llevaban con sus círculos cercanos, pero ahora el juego ha trascendido y ha roto las divisiones sociales.

¿Cómo se juega?

Entre los participantes se comenta que el juego solamente le puedes entender si lo vives. Las reglas parecen bastante sencillas: sacar a los reos de la cárcel, es decir, a las cuatro fichas que tiene cada jugador.

Existen 4 colores de fichas y durante el camino, los prisioneros de cada jugador pueden caer en castigos o regresar a su celda (inicio de juego). Para salir del encierro tienen que darle una vuelta entera al tablero.

"La poliana es una metáfora de sus propias vidas, deben escapar, no caer en prisión, buscar libertad. Es un juego que nace en prisión y llega a la sociedad, es la imagen de esa cárcel que ya no es distante, ya no es lejana", declaró Gustavo Fondevilla profesor del CIDE durante una entrevista realizada por la periodista Susan Irais para el portal Tec Review.

