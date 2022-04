Desconsolada, la familia del bebé robado en Chiapas suplica lo devuelvan: "Tiene su piecito metido, necesita atención"

Este martes 19 de abril se dio a conocer el caso de un bebé recién nacido que fue robado en una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Chiapas, específicamente en Nueva Frontera en Tapachula.

Según los primeros reportes de personal de dicho nosocomio, el robó del menor de edad se suscitó alrededor de las 13:30 horas, tiempo en que al realizar el registro de recién nacidos en tococirugía, personal de enfermería se percató que hacía falta un bebé.

El Heraldo Digital platicó vía telefónica con Yolanda Pérez, la tía abuela del bebé desaparecido, quien fue la última familiar en estar con él; señaló que no se explica cómo sucedieron los hechos, pues hay mucha vigilancia dentro y fuera del nosocomio.

“El bebé salió del hospital en el momento en que ya era tiempo de relevar a la persona que se encontraba dentro del nosocomio. Se ve cómo sale el bebé, cómo lo llevan tapadito y está el guardia en la puerta, la verdad no me explico”, comentó entre lágrimas.

Yolanda se encontraba en el hospital desde las 10:00 de la mañana y a las 12:20 del mediodía salió para que un familiar la relevara; insistió que fue justo en ese lapso cuando se llevaron al bebé.

“Yo estaba aquí desde las 10 de la mañana, Estuve normal con el bebé cargándolo y había una enfermera que me llamaba mucho la atención porque me insistía que lo dejara en la cama, pero no le hice caso. La mujer que entró era la que estaba haciendo muchas preguntas y estaba uniformada”, detalló.

“En lo que yo salí porque ya era hora del relevo, en ese lapso el bebé salió del seguro y se supone que es el lugar más vigilado con un montón de cámaras”, reiteró.

Detalló que el pequeño tiene una deficiencia en su tobillo, por lo cual necesita atenderse.

“El bebé tiene un problema en su tobillo, tiene un pie así como metidito, necesita que lo revisen”, alertó.

