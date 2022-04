Vacacionistas gozan de La Marquesa en Semana Santa

Familias con mascotas, parejas o grupos de amigos, decidieron aprovechar las vacaciones de Semana Santa y acudir a los parajes de La Marquesa en Ocoyoacac, por lo que se activó un operativo de seguridad tras un asalto que se denunció el fin de semana en redes sociales.

Desde antes del mediodía los prestadores de servicio de renta de caballos, motos, vendedores ambulantes y locatarios en general del lugar, se alistan para comenzar a recibir a los visitantes.

En una de las palapas en Rancho Viejo, Lidia Esparza acompañada de sus hijos, esposo y cuñados, explicó que acudieron al lugar aunque con un poco de desconfianza, pero con la idea de que la inseguridad ya se registra en todas partes de México.

"Yo sí pensé, pero nunca les externé nada a ellos, no les dije: ay ya vi que asaltaron y nosotros vamos para allá, no les dije nada, pero sí se queda uno con la espinita y dices a ver si no pasa algo a ti", comentó.

En otra zona de La Marquesa, Mauricio Márquez, cambió la motocicleta por un automóvil para salir con sus amigos, quisieron acudir a un lugar cercano a la Ciudad de México que les permitiera regresar el mismo día.

Como motociclistas les dijeron que los asaltos se registran en los parajes boscosos, por lo que se ubican en zonas visibles.

Mientras ofrece los recorridos a caballo, uno de los prestadores de servicios de la zona, comenta que la gente sí está acudiendo a La Marquesa por Semana Santa.

Para evitar exponerse y a los visitantes, los recorridos a caballo por ejemplo, ahora se realizan sólo por las veredas más concurridas, por donde los ve la gente.

Los lugareños coinciden en que lo ocurrido el sábado padado participó gente que no es de ahí, pues la mayoría vive de los visitantes y nadie de ellos se atrevería a dañar los sitios que son su lugar de trabajo.

A raíz de los hechos, la seguridad se reforzó con más patrullajes, sin embargo, la mayoría de los turistas consideró que se deberían hacer un operativo completo, que no solo sea el recorrido de las patrullas por vías principales de escasos segundos sino que incluya policías que se queden a vigilar permanentemente algunas zonas.

"Si hemos visto patrullas... no hay mucha (confianza), poquito porque nada más vienen y se van, o sea, no se quedan, ni siquiera hay una patrulla que esté cuidando la zona", compartió Jesús Bertadillo.

La Secretaría de Seguridad reportó que redobló la seguridad en los parajes de La Marquesa, para ello desplegó células de vigilancia que se desplazan a bordo de unidades o caminando.

Aunado a ello, desplegaron la vigilancia por aire, a través de drones tácticos que ayudan a monitorear las diferentes actividades que se desarrollan en el sitio y para vigilar zonas de difícil acceso.

A DETALLE

LA FGJEM ABRIÓ UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASALTO A MOTOCICLISTAS EN LA ZONA.

SE DESPLEGARON 50 ELEMENTOS, 10 PATRULLAS Y 3 DRONES

LOS DRONES MONITOREAN LOS ACCESOS Y LAS ACTIVIDADES

8 LOCALIDADES TURÍSTICAS ESPERAN A LOS VISITANTES

5 MMDP MDP SE ESTIMA EN EL ESTADO POR VACACIONES DE SEMANA SANTA

MAAZ