Caso Sofía Morales: Tras muerte de la joven ya hay tres detenidos, confirma tío de la victima

En entrevista con El Heraldo de México, Gerardo Romero Partida, tío de Sofía Morales habló sobre el caso de su sobrina, que perdió la vida en una fiesta organizada por alumnos de la Prepa 4. Y aunque dijo que no hay mucha claridad en el caso y que a ellos no les han informado todo, sí se han dado algunos avances.

Sobre la forma en la que Sofía Morales perdió la vida, dijo que no existieron protocolos de seguridad y que la fiesta se realizó de manera ilegal. También aseguró que ha cambiado mucho la sociedad y que ahora, "las mujeres en nuestro país ya no están seguras".

El tío de la joven fallecida mostró su molestia porque se cuestiona el hecho de que Sofía estuviera en una fiesta y ella sólo estaba celebrando que había salido de la preparatoria. Aseguró que se debe buscar a los culpables y a ellos es a quien se debe juzgar y castigar.

Hay tres detenidos por el caso de Sofía Morales

FOTO: Archivo

Hay 3 detenidos por el caso de Sofía Morales

Gerardo Romero, tío de Sofía Morales, informó que hay tres detenidos por este caso, que son Mauricio "N", Saúl "N" y Luis "N". Pero dijo que es difícil que ellos son los últimos en enterarse de los avances y que en ocasiones sólo saben lo que pasa a través de los medios. Sólo es Daniel Morales, el hermano de Sofía, el que sabe de primera mano lo que pasa.

Dijo que no sólo Sofía fue intoxicada, también una de sus amigas, que al parecer ya está bien. También explicó que el caso se está investigando con protocolo de feminicidio y que no tienen pensado dejar de luchar hasta que no les entreguen respuestas y encuentren a los culpables del caso. "Vamos a hacernos notar hasta que entreguen a los culpables", dijo.

"No vamos a dejar que mi sobrina se convierta en una cifra más" Gerardo Romero, tío de Sofía Morales

