AMLO presume segundo lugar en encuesta de aprobación de presidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su cuenta de Twitter para presumir que tiene el segundo lugar de aceptación como presidente de acuerdo con una encuesta que se realiza en 21 países del mundo.

López Obrador interrumpió sus vacaciones de Semana Santa para dar a conocer los resultados de la encuesta Global Leader Approval Rating que evaluó a 21 presidentes del mundo y lo colocó en segundo lugar.

El tabasqueño aprovechó para criticar a sus detractores, citando a Martín Moreno, a quien llamó clasista y dijo que:

...a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura.