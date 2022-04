Reforma eléctrica: Morena celebra voto a favor del priista Carlos Miguel Aysa Damas

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró el voto a favor de la reforma eléctrica que anuncio el legislador priísta Carlos Miguel Aysa Damas, tras calificarlo de valiente, congruente y honesto, el líder morenista señaló que la dignidad no se vende.

“Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #ReformaEléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende”, publicó Mier en su cuenta de Twitter.

Lo anterior luego de que el hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, anunció que no actuará bajo el mandato “autoritario” de la dirigencia del Revolucionario Institucional que encabeza Alejandro Moreno y tras analizar el dictamen que se aprobó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, el próximo domingo votará a favor de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de los diputados de Morena acompañó su publicación en la red social con el link de Facebook en donde el legislador priísta anunció a través de un comunicado su decisión de cambiar el sentido de su voto.

“Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México. En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia”, señaló el priísta en la publicación que compartió Mier.

dhfm

