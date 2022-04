Aplican vacunas a viajeros en terminales camioneras de Toluca y Acapulco

Viajeros que pisaron las terminales camioneras de Toluca y Acapulco fueron sorprendidos con una campaña de vacunación anti-COVID para rezagados. También podrán gozar de esta medida los habitantes de esas zonas, quienes podrán aplicarse la primera, segunda o tercera dosis del biológico.

Militares de la 22 Zona Militar de Santa María Rayón, aplicaron la vacuna en Toluca, con el objetivo de reducir los contagios durante la temporada vacacional.

La estrategia se programó de lunes a miércoles, con la meta de suministrar siete mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca a pasajeros que arribaban a la central o ciudadanos de Toluca, Metepec, Tenango, Tenancingo y Rayón.

Sin distinción alguna, para ser inmunizados sólo se les solicitó una identificación, la credencial del INE o la CURP, para posteriormente llenar el formulario de registro y que se les entregara el comprobante de la dosis suministrada.

Durante toda la pandemia, Sixto Trejo Hernández, trabajador de la Terminal, fue renuente a aplicarse la inoculación, aunque reflexionó sobre la importancia ante contagios de menores de edad, al estar más indefensos.

“Es la primera dosis que me aplico. Es que dije yo estoy sano y yo estoy bien, por eso no me la ponía, pero yo creo que hay que prevenirse más por nada por los niños chiquitos, que no pueden traer cubrebocas”, compartió.