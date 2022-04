Paolo Salerno aclara que no es cabildero de empresas italianas en San Lázaro

Recientemente los legisladores de Morena señalaron que el PAN y PRD reciben instrucciones de Paolo Salerno cabildero de Enel Group, empresa de energía italiana, a fin de votar en contra de la reforma eléctrica.

En entrevista con Javier Solórzano para el programa Referente Informativo, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Paolo Salerno, Abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y Asociados y académico del Centro de la Energía del ITAM, enfatizó que es falso que sea cabildero de Enel Group.

“Primero pues que yo no soy ningún cabildero, o sea, yo no trabajo con ninguna empresa italiana, han dicho que soy socio de empresas italianas, y no, yo tengo mi despacho. Yo no soy ningún cabildero de nada ni de nadie”.

Sobre la relación que le han señalado con algunos legisladores, el experto aseguró que solo ha brindado apoyo y ha aclarado dudas respecto al sector eléctrico.

“Yo soy un amante del sector eléctrico, un estudiosos, entonces me dedico a esa practica desde hace muchos años (…) he tenido la disponibilidad a diputados para asesorarlos cuando necesitan aclarar dudas, todo desde un punto de vista muy técnico”.

Explico que fue señalado luego de que diera sus puntos de la reforma.

“Estaba dando como una asesoría técnica sobre algunos puntos de la reforma, porque a mi me gusta analizar todo, lo que se ha propuesto, lo que no se ha propuesto, y en algún determinado momento el presidente de la mesa hizo la mención de que los asesores técnicos no podían en los lugares de los diputados y pidieron que nos movieran al final de la sala, yo de inmediato me levante para irme al final de la sala como otros asesores”.

