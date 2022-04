La Palma, icónico árbol de Paseo de la Reforma, se encuentra en "evidente deterioro"

Ha permanecido más de 100 años en avenida Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México, y es un referente geográfico para todos los capitalinos, incluso una estación de la Línea 7 del Metrobús lleva su nombre: La Palma.

Este añoso y emblemático árbol vive sus últimos días, toda vez que especialistas ambientales han señalado “el evidente deterioro en el que se encuentra”.

Francisco Arjona, ingeniero ambiental y quien cursa una maestría en Ciencias Forestales en la Universidad de Chapingo, advirtió que al visitarla pudo constatar que “la copa se ve seca”.

Recordó que ya hay un precedente sobre la muerte de este tipo de especies en otras alcaldías como Miguel Hidalgo, principalmente, en avenida Paseo de las Palmas.

En entrevista con El Heraldo de México, el especialista detalló que “se empieza a notar que las hojas más bajas empiezan a caer y que ya sólo sobresalen tres o cuatro; cuando en una copa sana de este tipo de especies seguiría completamente parada, erecta”.

“Ahí es cuando es notorio que hay un declive en la condición de salud de la palmera”, refirió.

Arjona aseveró que La Palma “no está muerta, pero sí en muy malas condiciones”.

No obstante, subrayó que lo que más le preocupa es que si desde hace un año las autoridades capitalinas comenzaron a notar que había una plaga o enfermedad en estas especies, “al parecer no se hizo nada” o no se ha informado al respecto.

Sugirió a los responsables del cuidado y atención de estas especies hacer “el mayor esfuerzo posible” y buscar una solución para esta palmera, “por su ubicación, su historia y es que probablemente es un elemento importante del paisaje de la ciudad”.

“Yo no sabría decir si hay una solución o si hay un plan de rescate de las palmeras en la capital, pero esto es muy reciente, y desde hace dos o tres años se sabía de las condiciones en las que estaban”, resaltó.

El ingeniero explicó que ante el deterioro de esta planta también se deben tomar en cuenta otros factores como su ciclo de vida y que las condiciones de la ciudad han cambiado.

Consideró que, por el momento, la palma no es un riesgo para los peatones y vehículos que circulan por la zona, “pues no tienden a caerse con facilidad”.

“Obviamente lo sensato sería retirarla en el momento que muera, por seguridad y por el aspecto que brinda, pero lo más seguro es que no represente riesgo alguno, no se va a caer en el corto plazo”, dijo.

Este medio solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) información sobre las condiciones en las que se encuentra La Palma, y hasta el momento no ha emitido respuesta.

Cabe mencionar que la dependencia, hace unos días, informó que inició la primera etapa del proyecto denominado “Estado de salud y manejo integrado de palmeras de la Ciudad de México”, que tiene como propósito la toma de muestras de suelo, raíz, tallo y hojas para identificar el agente causal de la declinación y muerte de estas especies.

La dependencia añadió que, de manera interdisciplinaria, expertas y expertos en fitopatología, biología molecular, entomólogos y bacteriólogos del Colegio de Postgraduados, trabajan en la extracción de muestras en 33 sitios de monitoreo y muestreo de la capital.

CAR